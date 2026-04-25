След вот на доверие: Крум Зарков остава начело на БСП

Социалистите гласуваха доверие на председателя на партията Крум Зарков с 95 гласа "за", един "против" и един "въздържал се" на провелото се днес заседание на Националния съвет на БСП. Днешният пленум на социалистите е решил да възложи на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да разработи и предложи мерки за политическа и организационна реформа в партията, които да бъдат представени на следващо заседание, съобщават от партията.

Зарков сам поиска вота

Ще поискам от Националния съвет на БСП вот на доверие, не го ли получа, подавам веднага своята оставка, обяви Зарков на пресконференция след официалните резултати от предсрочните парламентарни избори на 19 април. Той посочи, че ако му бъде дадено доверие, продължава напред и започва процес на обновление в партията.

Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да създаде група с широко участие на социалисти, представители на централните и местни партийни организации, на академичната общност и на гражданското общество за идентифициране и преодоляване на появилите се идеологически противоречия, е решил още пленумът.

Общинските съвети на БСП да проведат заседания, на които да изготвят анализ на изминалата кампания за 52-рото Народно събрание, да направят актуализация на числения и качествения състав на своите организации и да предоставят информацията на Националния съвет на БСП, предвижда друго решение.

На предсрочния парламентарен вот, проведен на 19 април, по данни на Централната избирателна комисия "БСП-Обединена левица" получи 3.017% и остана под четирипроцентната бариера за влизане в парламента.

