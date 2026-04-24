Радан Кънев: Моделът в прокуратурата не си тръгва с Пеевски

"Ако службите, т.е. сенчестата ръка на изпълнителната власт командват правосъдието, тази държава е всичко друго, но не и правова. Това всичко беше овладяно от хора, които избутаха напред твърде неприятната физиономия на Делян Пеевски. Това не е модел, който си тръгва с Делян Пеевски", каза евродепутатът от ПП-ДБ Радан Кънев в "Панорама" по БНТ във връзка с оставката на Сарафов и съдебната реформа.

Според него става въпрос за модел в прокуратурата, който съществува десетилетия. По думите му неговото демонтиране ще е твърде тежка задача.

Как да се изгради правова държава?

Той посочи, че трябва да има положително намерение за изграждане на правова държава.

Кънев има две предложения, които биха били помогнали за изграждането на правова държава. Той е на мнение, че хората, които се избират да ръководят правосъдието за дълъг период от време, не трябва да имат общо с ДАНС, разузнаване и "прочее ченгеджийски структури". На следващо място тези хора според него не трябва да имат общо с милиционерското училище в Симеоново.

"С цялото ми уважение към неговите полицейски кадри. Превземането на българското правосъдие от кадрите на полицейската академия беше може би най-видимата част от това, което й се случи", добави евродепутатът.