Челси мечтае за треньор като Луис Енрике, но ще трябва да избира от други 5 имена

Лиъм Росиниър се превърна в поредната жертва на жестоката политика по отношение на треньорите в Челси, след като не успя да постигне резултати на "Стамфорд Бридж". Загубата с общ резултат 8:2 от Пари Сен Жермен в Шампионска лига изхвърли лондончани от европейските турнири, а петте поредни поражения във Висшата лига бяха без нито един отбелязан гол. "Недопустимата" загуба с 3:0 от Брайтън беше финалната капка търпение в преливащата чаша на ръководството.

Челси търси заместник на Росиниър

Росиниър остана начело на отбора само четири месеца, след като замени Енцо Мареска в началото на годината, а Челси обмисля вариантите си, след като назначи Калъм Макфарлейн за временен треньор до края на сезона. Според информациите собствениците на клуба може би ще търсят по-опитен заместник. Сред вариантите, описани в медиите на Острова, се открояват няколко реалистични имена и едно, което трудно би се оказало на "Стамфорд Бридж".

Според информация на Speedline Челси ще се опита да доведе Луис Енрике в Лондон. Испанският специалист обаче изглежда няма намерение да напуска ПСЖ в близкото бъдеще. Затова на хоризонта се появява един негов сънародник. Става въпрос за Сеск Фабрегас. Бившият халф на Челси, Арсенал и Барселона спечели както похвали, така и почитатели в Серия А. Той се представя отлично в Комо през този сезон, а отборът му все още не е напълно извън борбата за място в Шампионска лига. 38-годишният треньор би бил още един млад кандидат за Челси, но вероятно ще разполага с по-голяма авторитет пред настоящия състав, предвид забележителните си постижения като играч.

Друго спрягано име за завръщане е е това на Жозе Моуриньо. Специалния спечели Висшата лига със "сините" и в двата си престоя в клуба и въпреки неприятния край и в двата случая, той остава популярна фигура сред феновете. В момента той е начело на Бенфика, след като поредица от трансфери го отведе от Манчестър Юнайтед в Тотнъм Хотспър, Рома и след това във Фенербахче, а сега името му се свързва с още един от бившите му клубове - Реал Мадрид. Той със сигурност би притежавал авторитета, който на Росиниър понякога сякаш липсваше.

Друг вариант е Андони Ираола. 43-годишният треньор обяви, че ще напусне Борнемут в края на сезона, като отборът от южното крайбрежие все още се бори за място в европейските турнири. Ираола е свързван с преминаване в Манчестър Юнайтед, който търси постоянен мениджър, както и в Кристъл Палас, след като Оливер Гласнер потвърди, че напуска. Фелипе Луис, който в момента води Фламенго, както и Марко Силва също са сред споменаваните имена за заместник на Росиниър.

