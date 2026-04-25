От няколко дни фийда ми е залят с прокобите на дементорите на РР, които повтарят в несвяст : "Не трябва да помагаме на Украйна, не трябва да помагаме на Украйна..." Е, стана ясно защо бяха инсталирани начело на държавата. Не за да направят България просперираща. Не за да свалят цените. Не за да громят олигархията, да спрат корупцията. А за да помагат на Путлер да продължава да изпраща на смърт собствения си народ.Това написа във Фейсбук аниматорът Теодор Ушев.

"Защото в една освободителна война, ако не помагаш на нападнатия, то косвено помагаш на агресора.

"Никой няма да ги пита"

Имам обаче една новина за тях. Никой няма да ги пита. На Европа й "писна" от Путлеровски слагачи. И няма да търпи втори Орбан.Ще ви дръпнат микрофончето и ще ви изгонят при бащицата, да загубите заедно войната и се сгромолясате чутовно.

За съжаление, с вас ще повлечете и държавата.

Но който каквото сам си направи...", пише още той.

