Делото срещу Мадуро тръгва: САЩ се съгласиха на важно изключение

САЩ се съгласиха да променят санкциите срещу Венецуела, позволявайки на правителството на южноамериканската страна да плати на адвоката на Николас Мадуро, оттегляйки ограничение, което заплашваше да провали делото за трафик на наркотици срещу сваления венецуелски президент, предаде Ройтерс. Мадуро и съпругата му Силия Флорес се намират в затвор в Бруклин в очакване на съдебен процес, като не се признават за виновни.

Те бяха заловени в дома им в Каракас при американската специална операция на 3 януари и отведени в Ню Йорк, за да бъдат изправени пред съда по редица обвинения, включително за наркотероризъм.

Адвокатските хонорари

Адвокатът на Мадуро - Бари Полак, поиска през февруари от окръжния съдия в Манхатън - Алвин Хелърстийн, да прекрати делото, тъй като санкциите на САЩ не позволяват на венецуелското правителство да плати адвокатските му хонорари.

Полак заяви, че тази забрана представлява нарушение на правото на Мадуро на адвокат по негов избор, съгласно Конституцията на САЩ.

Нито Мадуро, нито Флорес могат да си позволят адвокати сами, а венецуелското правителство е готово да плати хонорарите им, посочиха техните адвокати.

Прокурорът Кайл Уършба заяви в съда, че санкциите на САЩ, блокиращи плащанията, са основани на легитимни интереси, свързани с националната сигурност и външната политика. Уършба също така заяви, че Хелърстийн не може да нареди на Министерството на финансите да промени санкциите си, защото изпълнителната власт, а не съдебната, отговаря за външната политика.

Хелърстийн отбеляза, че САЩ са облекчили санкциите срещу Венецуела след отстраняването на Мадуро. Отношенията между Каракас и Вашингтон се подобриха, откакто Делси Родригес, вицепрезидентката на Мадуро, застана временно начело на Венецуела.

"Подсъдимият е тук, Флорес е тук. Те не представляват допълнителна заплаха за националната сигурност“, каза Хелърстийн, назначен на поста от президента от Демократическата партия Бил Клинтън. "Правото, което е по-важно от другите права, е правото на конституционна защита“, заяви той.