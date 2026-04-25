Войната в Украйна:

За първи път от началото на войната: Възобновиха международните полети от Техеран

25 април 2026, 16:52 часа
Снимка: iStock
Международни полети бяха възобновени от летището в Техеран за първи път от началото на войната, започнала преди около два месеца след удари на САЩ и Израел, съобщиха държавни медии. Самолети са излетели от летище „Имам Хомейни“ в Техеран към Истанбул, Маскат и саудитския град Медина, според държавната информационна агенция ИРНА, както и телевизии в страната. Медина е ключова дестинация за мюсюлманите, които извършват хадж – годишното поклонение на мюсюлманите до Мека.

Иран затвори въздушното си пространство за граждански полети, след като САЩ и Израел започнаха удари срещу страната на 28 февруари. В отговор Техеран атакува държави от Персийския залив, съюзници на САЩ, което доведе до сериозни смущения в глобалния въздушен трафик, включително в основни хъбове като Дубай и Абу Даби. Западни авиокомпании бяха принудени да използват дълги обходни маршрути, за да избегнат региона.

Постепенното отваряне на иранското въздушно пространство идва след примирие, влязло в сила на 8 април с посредничеството на Пакистан.

Още: Иран с ясен намек, че ще отреже огромна част от световния Интернет

Отвори и летището в Машхад 

По-рано през седмицата иранските авиационни власти разрешиха на летището в Машхад, в североизточната част на страната, да обслужва международни полети с цел облекчаване на натоварването на трафика в Техеран.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Въпреки възобновяването на полетите, европейските авиокомпании продължават да избягват иранското въздушно пространство поради несигурната обстановка в Близкия изток и повишения риск за гражданската авиация.

Още: Иран се похвали, че голяма част от ракетните му запаси е непокътната

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов Отговорен редактор
Техеран летище Полети Иран война Иран
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес