Мита от ЕС за руските стоки, за да се финансира Украйна: Естонско предложение

Европа трябва да финансира възстановяването на Украйна чрез облагане с мита на руския внос. Това предложи естонският премиер Кристен Михал. Сметката за възстановяване на опустошената инфраструктура и бомбардираните градове на Украйна възлиза на стотици милиарди евро, каза Михал пред POLITICO в кулоарите на двудневна среща на върха на лидерите на ЕС в Кипър, която се проведе, за да обсъдят геополитиката, сигурността и бюджета на блока.

Мита за разрешените руски стоки

Европа наложи санкции, забрани много руски вносни стоки и въведе мита върху зърно и торове. Но не повиши митата върху разрешените стоки с изричната цел да помогне на Украйна, а идеята за използване на търговската политика за целите на сигурността остава спорна в блока.

"Трябва да наложим тарифи върху стоките от Русия, за да компенсираме щетите“, каза Михал. "Водихме разговор в различни коридори и на различни срещи, че различни видове мита върху руски стоки биха могли да финансират възстановяването на Украйна.“

Седем държави, включително Естония, призоваха за тарифи върху руски продукти като стомана и торове миналия ноември, но натискът е в застой и не е част от 20-ия пакет от санкции, договорен от ЕС тази седмица.

Михал твърди, че дори 210-те милиарда евро от замразените активи на Москва, съхранявани във финансов депозитар, базиран в Брюксел, няма да са достатъчни, за да покрият гигантската сметка.

Пълната финансова цена на четиригодишната инвазия на Русия в Украйна, която уби или рани стотици хиляди украинци, разсели милиони други и срина градовете до основи, е трудна за изчисляване.

Но проучване, поръчано от украинското правителство, Организацията на обединените нации, Европейската комисия и Световната банка, публикувано през февруари миналата година, установи, че възстановяването на Украйна ще струва 500 милиарда евро за десетилетие. Проучването установи също, че 13% от жилищния фонд на Украйна е бил разрушен през първите три години от конфликта.

"Те трябва да бъдат подведени под отговорност“, каза Михал, визирайки Москва. "Защото ако не бъдат подведени под отговорност, това ще се повтори. Ние имаме по-дълга история с Русия. Знаем какво е Русия. Получихме независимостта си не толкова отдавна.“

Украинската икономика е изтощена от войната на Русия и огромните разходи за отблъскване на инвазията, като тази седмица ЕС одобри заем от 90 милиарда евро, за да поддържа Киев на повърхността.

Забрана за руски бойци в ЕС

Михал повтори призива си Европа да актуализира визовите си разпоредби, за да забрани на руски бойци да влизат в блока, твърдейки, че след като войната в Украйна приключи, те ще наводнят Европа и ще причинят хаос. Той беше един от осемте лидери, които написаха писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коста и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен миналия месец, в което настояваха за по-строги визови правила, заедно с германеца Фридрих Мерц и полския президент Доналд Туск.

"Те са престъпници, ще търсят работа в частни армии, на различни места“, каза той. „Така че това е въпрос за нашата вътрешна сигурност... Ако сте замесени в този вид агресия срещу Украйна, моля, останете в Русия.“

Михал каза, че Талин се надява Европейската комисия да ръководи мащабните логистични усилия за включване в черен списък на над един милион руснаци. "Знам, че Кая Калас вече се занимава с това“, каза той.

"Ние също настояваме... Надявам се, че преди лятото вече ще имаме определени точки от дневния ред на Европейския съвет по въпроса.“