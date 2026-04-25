Локомотиви, вагони, гари и депа: Числата на пораженията в Украйна, нанесени от руските ракети и дронове

Пораженията, които руските далекобойни дронове и ракети са нанесли и нанасят на украинските железници и жп инфраструктура, са огромни. По-точни данни бяха изнесени в края на тази работна седмица и то от извора.

Украинският железопътен оператор "Укрзализниця" съобщи, че с въздушни удари Русия е нанесла щети на:

9 локомотива, 46 пътнически вагона, 91 товарни вагона, два моста и 17 гари през първата половина на 2025 година

119 локомотива, 153 пътнически вагона, 135 товарни вагона, 62 моста и 21 гари през втората половина на 2025 година

81 локомотива, 40 пътнически вагона, 145 товарни вагона, 22 моста и 12 гари през първите три месеца на 2026 година

Още: ЕС одобрява Украйна да започне преговори за членство. Няма пари - нов данък иде в Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Директорът на отдела за стратегия и трансформация на "Укрзализниця" Олег Яковенко заяви, че руските удари срещу железопътната инфраструктура са били общо около 1200 през 2025 година - повече от 2023 и 2024 година взети заедно. Директорът на проектния офис на "Укрзализниця" Константин Дода добави, че руските сили са извършили 352 удара срещу железопътната инфраструктура между 1 март и 23 април 2026 година и са ударили повече от 20 жп депа от началото на руската пълномащабна инвазия т.е. от февруари 2022 година.

Яковенко уточни, че руските сили са ударили около 17 300 инфраструктурни съоръжения и железопътен подвижен състав по време на пълномащабното нахлуване, като са повредили около 7300 съоръжения и са унищожили около 9900. Украинският заместник-министър на общностното и териториалното развитие Олексий Балеста добави, че руските сили са ударили повече от 300 локомотива от началото на пълномащабната си инвазия и че украинските власти не са в състояние да върнат, възстановят или модернизират около 50 от тези локомотиви.

Още: Новата мишена на Путин и руската стратегия в Украйна