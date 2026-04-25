Демерджиев съобщи новината остава ли главсекът на МВР в кабинета "Радев"

Към днешна дата съм бъдещ депутат. Влизам от района, в който бях избран, в Кърджали. Рано е да се обсъждат такива въпроси като министрите в кабинета "Радев". Страшно много въпроси чакат своето разрешаване. Трябва да имаме конструирано Народно събрание, за да има кабинет. Това заяви бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Нова телевизия.

Страшно много са проблемите в държавата и ние осъзнаваме тази отговорност. Изпълнен мандат ще бъде връчен на президента Илияна Йотова. Нямаме време за губене, каза още той.

Попитан за заплахите срещу Кандев, той заяви, че познава субекта Светльо и е една тъмна фигура, свързана с МВР. "Трябва да чуят моят призив да се спрат камикадзетата в системата. Прокуратурата и моделът "Сарафов" трябва да приключат. Георги Кандев показа една сериозна работа. Вярвам, че трябва доста да се надгради, но той показа сериозни качества.", каза още бившият вътрешен министър.

На въпрос дали би се чувствал спокойно като вътрешен министър с главен секретар Георги Кандев, той заяви: "Да".

Българските прокурори трябва да осъзнаят, че имат възможност за пръв път от много време насам да освободят прокуратурата от зависимости и а започне тя да работи, обясни още Демерджиев.

На въпрос как ще се успокоят хората, че няма да дойде още от същото, той заяви, че във ВСС Конституцията много ясно е разпределила как се попълва състава им.

"Главният прокурор не се оттегли заради моя призив, а заради волята и наличието на толкова голямо парламентарно мнозинство. Правилата за избор на членовете на ВСС ще бъдат дебатирани и ясни, защото те ще се различават от предходните състави на ВСС. Отдавна Борислав Сарафов трябваше да освободи този кабинет и се радвам, че го направи", подчерта още Иван Демерджиев и добави, че е важен крайният резултат.

"Осъзнаваме какви са обществените очаквания и те са справедливи. Ние осъзнаваме какъв е залога. Ще направим всичко възможно, за да разплетем това кълбо в съдебната система", заяви още той.

Имаме име за председател на НС, но той ще бъде обявен, когато трябва. Няма да дръзваме да пипаме Конституцията, няма да направим необмислени промени в нея. Искам да видя различен модел на работа в НС и в българската прокуратура. Искам да видя хора, не които напускат постовете си, а такива, които променят подхода си, обясни Демерджиев.

