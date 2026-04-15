Служебният кабинет: За 30 кандидат-депутати има прокурорски преписки

4 дни преди вота за 30 кандидат-депутати има прокурорски преписки, свързани със законови нарушения за изборите. Това съобщиха на извънреден брифинг от служебното правителство. Служебният премиерът Андрей Гюров призова прокуратурата да работи по-добре в борбата с купения вот.

Без да назовава имена или партии, министърът на вътрешните работи Емил Дечев съобщи за кандидат-депутати, които нарушават Избирателния кодекс. „Има общо 30 прокурорски преписки срещу лица с кандидат-депутатски имунитет, за които има данни, че е извършено престъпление, свързано с изборите. На ход е прокуратурата да прецени трябва ли да ги привлече като обвиняеми и да им поиска имунитета“, обяви Дечев.

Според Гюров именно прокуратурата е единственото звено, което не демонстрира екипна работа с другите институции, за да се пресече купения вот. „Първата стъпка е на гражданите. Те подават сигнали, отказват да бъдат част. Втората стъпка е на МВР. Третата е на прокуратурата. Там се взема решение дали справедливостта да бъде преведена до край“, подчерта служебният премиер.

Критики за липсата на действие с депутатските имунитети отправи и служебният министър на правосъдието. „Дали това непредриемане на действия не се дължи на това, че има безпокойствие в ръководството на прокуратурата именно от гледна точка на неговата легитимност“, коментира Янкулов. По-рано през деня служебният кабинет обобщи, че дотук с действията си МВР е иззело общо 1 млн. евро за купуване на гласове.

