Участваме активно в ЕС и НАТО: България ще използва 3,2 млрд. евро инвестиции по механизма SAFE

Министърът на отбраната Димитър Стоянов се срещна с представители на българската отбранителна индустрия на работна закуска в рамките на изложението за отбранителна техника „Хемус 2026“, което започва днес, 3 юни, в Пловдив. „Ние ще работим за това българската отбранителна индустрия да има реално участие във всеки проект за модернизация на въоръжените сили“, заяви той и подчерта, че неговият екип ще се стреми да бъде достигнато над 20% индустриално сътрудничество в отбранителния сектор.

Още: Със заем по програмата SAFE: Румъния подписа рекордни договори за въоръжение с Rheinmetall

Механизмът SAFE и какво очакваме от него

Стоянов наблегна и на реализирането на проекти по механизма на ЕС SAFE за модернизиране на отбраната на държавите членки. SAFE е в размер на 150 милиарда евро и е част от мащабния план за превъоръжаване на Европа, обявен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен миналата година (общо 800 млрд. евро). Чрез механизма държавите членки могат да повишат отбранителните си способности със съвместни обществени поръчки. Предвиден е 10-годишен гратисен срок за погасяване на заемите, получени по инструмента.

SAFE ще финансира покупките на боеприпаси, артилерийски системи, средства за пехотата, дронове, както и проекти, свързани със защита на инфраструктура, на комуникациите и развитие на инфраструктура с двойно предназначение.

На този етап е ясно, че България ще получи 3,27 милиарда евро по програмата.

Още: Военно споразумение и пари за оръжие за Украйна: Резултатът от визитата на Гюров в Киев (ВИДЕО)

Снимка: Министерство на отбраната

„За нас, като правителство, е важно по-голяма част от средствата по механизма SAFE да остават в български предприятия и да допринасят за развитието на националната индустрия“, каза министър Стоянов. Той призова представителите на отбранителната индустрия да бъдат проактивни в предстоящите проекти за модернизация, като ги увери, че могат да разчитат на пълното съдействие на Министерството на отбраната. Цитиран от пресцентъра на ведомството, той подчерта, че целта на неговия екип е министерството и българската отбранителна индустрия да работят в синхрон и при регулярни работни срещи, за да има по-ефективно взаимодействие.

Европейският финансов механизъм SAFE "дава възможност да съчетаем модернизация на българската армия с укрепването на индустриалния и технологичния капацитет на страната", каза още министърът на отбраната при откриването на 17-ото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги "Хемус 2026“.

Още: "МиГ-29 ни вади от ситуацията": F-16 на парада за Гергьовден и колко още трябват на българските ВВС

По думи на Стоянов - в националния план по SAFE, приет през ноември 2025 г., са включени девет ключови проекта за развитието на българските въоръжени сили, а България вече е сред държавите с одобрени от Европейската комисия национални инвестиционни планове по програмата. Предстои подписване на споразумение за реализиране на инвестиции в размер на 3,2 млрд. евро, потвърди той, цитиран от БТА.

"Това ще даде възможност за ускорено придобиване на отбранителни способности и развитие на националната отбранителна индустрия чрез съвместни проекти и общи поръчки. Наш ангажимент е средствата по механизма да бъдат използвани прозрачно, ефективно и отговорно, така че да ускорят реализацията на ключови проекти в интерес на националната и съюзната сигурност", посочи още Димитър Стоянов.

Той допълни, че военната мобилност е сред ключовите елементи на европейската и евроатлантическата сигурност и е сред основните направления, по които министерството и партньорските институции работят активно. Страната ни участва активно в инициативите на Европейския съюз и НАТО за премахване на административни и инфраструктурни пречки пред военните превози и модернизиране на транспортната свързаност и изграждане на цифрови решения за ускорен обмен на информация, каза министърът.

Още: Срещата Гюров-Зеленски: България ще произвежда дронове съвместно с Украйна