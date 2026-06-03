Мартин Димитров за свръхдефицита: Да спрат с паниката и с вайкането

"Тези хора трябва да спрат с паниката, с вайкането и да излязат с план за реформи, план за намаляване на дефицита. Това каза депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров пред медиите в парламента във връзка с информацията за 7.4% дефицит. За "Демократична България" не е реална информацията за дефицит от 7.4% и той е по-нисък от това, което говори финансовият министър Гълъб Донев.

"Същите хора 2023 г. представяха очакване за 6.6% дефицит. Росица Велкова беше министър на финансите, Гълъб Донев беше премиер. Помните ли колко в крайна сметка беше дефицитът - 2%, т.е. три пъти по-малко. Ако и сега грешката им е подобна, нещата са решими", добави още Димитров.

Как да се решат проблемите с дефицита

Според тях има проблем с дефицита, говорили са го, затова са били и протестите.

"Не става с вайкане, става с конкретен план и мерки. Днес внасяме нови законопроекти за оптимизиране и намаляване на разходите и решаване на дефицита. Каним Гълъб Донев да дойде в парламента, да дойде в бюджетна комисия, да излезе с окончателен план", добави още Димитров.

Според "Демократична България" на първо място трябва да се затегнат кранчетата, където изтичат пари. "Служебният кабинет е идентифицирал рискови обществени поръчки, дал ги е на АДФИ. От тук трябва да се започне", добави Димитров. ОЩЕ: След дълго и скъпо парти: Гълъб Донев отвори чекмеджетата и показа откъде идва дефицитът