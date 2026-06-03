Обрат: Властта се отказа от отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите, но с условие за новите пенсионери

Обрат с предложенията за съкращаване на разходите в удължителния бюджет1. Ден след като ги обявиха, от "Прогресивна България" оттеглиха по-голямата част от тях, като най-съществен е отказа от отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли. Това стана по време на дебатите по удълженото действие на бюджета за 2025 година в парламента.

"Съобразяваме се с чувствителността на обществото по тази тема, както и на база на допълнителните финансови анализи, които направихме, и оставяме в текущия си вариант осъвременяването на ковид добавката за текущите пенсии", обяви Константин Проданов, председател на временната бюджетна комисия.

И още - партийната субсидия пада от 4 на 3 евро. Минималната пенсия се осъвременява от 1 юли по швейцарското правило с 7,8 процента заедно с ковид добавката от 60 лева. Всички тези оттеглени предложения обаче не доведоха до спад на напрежението в залата.

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"Вашето мнозинство посегна на пенсионерите. След дъжд качулка е в момента – от страх го правите да оттегляте някакви решения. От страх. Защо не осъвременихте пенсиите с реалната инфлация? Тогава можехте да излезете и да говорите патетично 15 минути", обяви Цончо Ганев от "Възраждане". От своя страна лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев допълни: "Тази актуализация на минималната пенсия, макар и да спазва закона за швейцарското правило, е недостатъчна. След актуализацията от 1 юли минималната пенсия ще бъде 347 евро, а линията на бедност – 390 евро. Това означава, че 880 000 български граждани, които са на минимална пенсия, всеки месец няма да им достигат 43 евро. 43 евро са 25 хляба. 25 хляба не достигат на българските пенсионери, за да изкарат месеца. Другата част обаче, която разделя пенсионерите на две групи – до 1 юли 2026 г. и след 1 юли 2026 г., я оставяте. Това е грешно и не спестява никакви реални пари на хазната. Оттеглете и тази част".

Оправдания

"По каква причина ние сме в ситуация току-що влезли в "клуба на богатите" да се обясняваме защо 1 евро или 2 са въпрос на живот и смърт за пенсионерите? И кой е виновен за това безобразие, ако мога да цитирам един авторитет? Нашата идея е да правим всички видове социално подпомагане през социалната система, таргетирано. В идеалния вариант, в един друг свят, ако гребяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но за съжаление ние сме в ситуацията на Израел в пустинята – трябва точно напояване там, където има най-голяма нужда. Това предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация", обяви още Проданов от "Прогресивна България".

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От опозицията са притеснени и от факта, че се очаква Министерството на финансите все пак да внесе искане за нов дълг от 3,8 млрд. евро. "Някой от вас видя ли сериозен план за реформи? Намаляването на държавната субсидия ли е сериозният план за реформи? Това с пенсионерите ли е сериозният план за реформи? Защото обществото задава други въпроси. Пита следното – кога ще спрете източването, кога ще спрете кражбите, кога ще спрете съмнителните обществени поръчки, кога ще затегнете тези кранчета? Всички сте загрижени за пенсиите и цените, но генератор на инфлация е дефицита", посочи Мартин Димитров от "Демократична България".

Без ковид добавка за новите пенсионери

След бурни дебати окончателно депутатите приеха на второ четене промените в удължителния бюджет. С приетите промени минималната пенсия се увеличава със 7,8 % от 1 юли и става 347,51 евро. Отпадат ковид добавките от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли. Освен това със задна дата от 29 април се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас, като промените бяха подкрепени и от ДПС.

Третото предложение беше за увеличаване на тавана на дълга, който може да вземе страната ни, но от групата на "Прогресивна България" след сериозни критики се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерството на финансите на по-късен етап.

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