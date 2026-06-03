Асен Василев с призив към пенсионерите: Ако ви определят по-ниска пенсия след 1 юли - отивате в офис на ПП

Ако ви определят по-ниска пенсия след 1 юли - отивате в офис на "Продължаваме промяната". Този съвет отправи лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента във връзка с идеята на управляващите новите пенсионери след 1 юли 2026 г. да не получават ковид добавката от 30 евро, а тя да остане само за старите пенсионери. Припомняме, че аргументите на властта са, че този тип плащания нарушават осигурителния характер на системата, защото водят до това, че доста хора губят доверие в самата система и не се осигуряват на истинските си доходи.

Противоречи на Конституцията

"Управляващите не оправиха по-големия проблем, който е че всички нови пенсии от 1 юли ще бъдат с 30 евро по-ниски. Освен, че е скандално, е и противоконституционно", смята Василев.

Как ПП ще помогне на пенсионерите?

По думите на Асен Василев тази година има 110 хил. пенсионери, които ще се пенсионират, 55 хил. от тях най-вероятно във второто полугодие на годината. "Всеки от тях има право да заведе в КЗД дело и да си получци 30-те евро. Този закон освен да създаде бумащина за пенсионерите, не постига абсолютно нищо. Това, което решихме с колегите от "Продължаваме промяната", е, че ще организираме всички тези жалби да стигнат до КЗД", заяви Василев. ОЩЕ: Предложение: Властта реже новите пенсионери с 30 евро