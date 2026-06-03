Още рокади: Освободиха главния секретар на Народното събрание

Главният секретар на Народното събрание (НС) Стефана Караславова е освободена от длъжност от днес по взаимно съгласие, потвърдиха за Novini.bg от пресцентъра на парламента.

Правилникът за работа на Народното събрание гласи, че главният секретар осъществява неотложни административни функции на председателя на Народното събрание по този правилник и по закон в случаите, когато не е избран председател на новоучреденото НС.

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Главният секретар осъществява също текущи разходи по бюджета на Народното събрание за нуждите на парламента, предлага изменения в структурата на приходите и разходите, е записано в Правилника за работа на администрацията на НС.