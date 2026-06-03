Да взима червения молив и да драска: Лидерът на ПП със съвет към Донев за свръхдефицита

Лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев посъветва финансовия министър Гълъб Донев как да се справи със свръхдефицита, като напомни, че през 2023 г., когато е заварил дефицит от 6.8%, го е намалил на 3%, като е взел червения молив е започнал да драска разходите. Това стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента след новината от правителството за дефицит от 7.4%.

Той разказа как е намалил много лесно 1% дефицита от 2023 г. "Имаше 1 млрд. увеличение на разходите за издръжка - кафе, вода, тоалетна хартия, нови коли, ремонти и т.н. Взех червеното моливче и ги задрасках. Казах - ще караме като миналата година. Само с това действие паднахме на 5.8%", добави още Василев. ОЩЕ: Асен Василев с призив към пенсионерите: Ако ви определят по-ниска пенсия след 1 юли - отивате в офис на ПП

Колко може Донев?

Според Асен Василев Гълъб Донев очевидно толкова си може.

"Да ми кажете, че не може да вържете бюджета на 3% - това означава, че или не искате, или не можете. Ако не искате - ясно. Ако не можете - тръгвайте си и дайте на някой, който може", призова Василев. ОЩЕ: След дълго и скъпо парти: Гълъб Донев отвори чекмеджетата и показа откъде идва дефицитът