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Теменужка Петкова отговори на финансовия министър: Няма фактури по чекмеджетата

03 юни 2026, 14:30 часа 310 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Теменужка Петкова отговори на финансовия министър: Няма фактури по чекмеджетата

"Няма фактури по чекмеджетата", каза бившият министър на финансите и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова пред медиите в парламента във връзка с дефицита на страната и във връзка с изнесените данни от финансовия министър Гълъб Донев. Тя увери, че в рамките на правителството, което е било съставено с мандата на ПП ГЕРБ - такива фактури няма. "Всичко това е осчетоводено и е намерило своето отражение в разходите", каза Петкова. 

На свой ред тя попита като се прави анализ на скритите разходи по чекмеджетата и неразплатените е хубаво управляващите да проверят дали всичко, което дължим по договора с "Боташ" е осчетоводено и каква част от него е разплатено. 

Неразплатените плащания

Петкова коментира и неразплатените плащания, като отбеляза, че има такива. Тя попита има ли случаи, в които АПИ да е разплащало всички фактури по всички договори.

"Такъв случай няма. Ако се върнем и назад във времето, когато г-н Донев беше министър-председател - в рамките на служебните правителства също има плащания, които остават за следващ период в рамките на АПИ", добави още депутатът от ГЕРБ.

Общинските проекти

"Министър Донев твърди по отношение на общинските проекти, общинската инвестиционна програма, че там също има много зад9ължения. Това е програма, която ще д9ейства до 2027 г. Правителството има възможност да разгърне тази програма, да прецени кое, как ще бъде финансирано", каза Теменужка Петкова

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Тя заяви, че не е плащано нищо по нейно време извън бюджетната рамка. ОЩЕ: След дълго и скъпо парти: Гълъб Донев отвори чекмеджетата и показа откъде идва дефицитът

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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