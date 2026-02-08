Оставката на Румен Радев:

Кирил Петков поздрави Крум Зарков, но предупреди, че очаква реални действия в БСП

08 февруари 2026, 10:50 часа 215 прочитания 0 коментара
Кирил Петков поздрави Крум Зарков, но предупреди, че очаква реални действия в БСП

Бившият министър-председател и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков поздрави новоизбрания председател на БСП Крум Зарков и заяви готовност за съвместни действия по темата за Изборния кодекс, става ясно от публикация на Петков във Facebook. Още: Крум Зарков има характер и иска промяна на правосъдието ни: Анализ на Полина Паунова

Как ще се промени БСП?

Снимка: БГНЕС

В позицията си Петков посочва, че ПП е призовала вицепрезидента Илияна Йотова да наложи вето върху последните промени в Изборния кодекс. По думите му, ако този призив бъде чут, ПП-ДБ е готова "веднага да се противопостави на безобразията от миналата седмица", при условие че новото ръководство на БСП демонстрира принципност и промени позицията на парламентарната си група при повторно гласуване.

Кирил Петков подчертава още, че всяка промяна в която и да е партия, която показва с реални действия, а не само с реторика, борба със задкулисието, е крачка напред за страната. Според него ПП-ДБ биха приветствали развитие, при което да се докаже, че "балансът на силите се е променил за по-добро", ако новото ръководство на БСП поеме в тази посока.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Първи думи на Крум Зарков като председател на БСП: Ако до вчера ни сочиха с пръст, днес ще ни дават за пример

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
БСП Кирил Петков Крум Зарков
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес