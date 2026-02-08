Кирил Петков поздрави Крум Зарков, но предупреди, че очаква реални действия в БСП

Бившият министър-председател и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков поздрави новоизбрания председател на БСП Крум Зарков и заяви готовност за съвместни действия по темата за Изборния кодекс, става ясно от публикация на Петков във Facebook. Още: Крум Зарков има характер и иска промяна на правосъдието ни: Анализ на Полина Паунова

Снимка: БГНЕС

В позицията си Петков посочва, че ПП е призовала вицепрезидента Илияна Йотова да наложи вето върху последните промени в Изборния кодекс. По думите му, ако този призив бъде чут, ПП-ДБ е готова "веднага да се противопостави на безобразията от миналата седмица", при условие че новото ръководство на БСП демонстрира принципност и промени позицията на парламентарната си група при повторно гласуване.

Кирил Петков подчертава още, че всяка промяна в която и да е партия, която показва с реални действия, а не само с реторика, борба със задкулисието, е крачка напред за страната. Според него ПП-ДБ биха приветствали развитие, при което да се докаже, че "балансът на силите се е променил за по-добро", ако новото ръководство на БСП поеме в тази посока.

