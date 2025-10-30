Любопитно:

Станишев: България върви уверено към "румънски сценарий" с Бюджет 2026

30 октомври 2025, 14:55 часа 292 прочитания 0 коментара
Станишев: България върви уверено към "румънски сценарий" с Бюджет 2026

За съжаление, няма ясен политически разказ за бъдещето на България. И това е проблем на обществото и на политиците, защото смисълът на политиката е за бъдещето, какви са очакванията на хората какви са проблемите и какви решения предлагаш, каза в интервю пред БНР бившият премиер на България Сергей Станишев, бивш председател на ПЕС и настоящ член на НС на Столетницата.

"Това е системен проблем, че последните години се разцепваме на племена, които не си говорят. В едно общество, ако няма диалог и не потърсиш какво ви обединява е сериозен проблем и на настоящото правителство. То беше създадено с "айде стига избори", посочи премиерът на Тройната коалиция.

Според него първият мотив на правителството беше стабилност, "но всичко е в динамика и този мотив не може да бъде основен за дълго време":

Още: Фарсът, наречен ротация: ГЕРБ напълни "домовата книга" за служебни премиери, а БСП изтъргува още време във властта

"После се обяви влизане в еврозоната и това е легитимира съществуването на едно правителство. Но това ще се случи на 1 януари. И следващата година първо ще бъде "дали сме готови за еврото, да мине преходът плавно" и вторият проблем ще е накъде и каква перспектива се предлага."

Станишев посочи, че второто важно нещо за управлението е да има ясни механизми за вземане на решения, а като пример посочи, че по време на Тройната коалиция на Коалиционен съвет за присъствали лидерите на трите партии. А Борисов сега участва ли?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Сред българите винаги е имало очаквания, че "ще дойде някакъв спасител - дали Царя, дали Борисов или друг, който да ни оправи", припомни той и е убеден, че никой не може да ни оправи като индивидуално усилие: "Ние можем да се оправим с общи усилия като диалог, обществото и местни власти трябва да започнат да излизат пред парламента с ясни позиции, не оплакващи се, а да се оказва натиск върху институциите за очакванията."

Още: Прогноза и данни: Оформя се опозиционно крило в БСП след оставката на Киселова

Станишев посочи и общите теми, които вълнуват цялото общество и по тях може да се намерят допирни точки за диалог като темата за демографската политика. "Друга сфера е здравеопазването – вижте колко пари са давани преди 15 г. и колко сега – в пъти повече. Има ли подобрение на качеството. Но трябва да се видят структурните проблеми, кое води до това, че услугата не е добра и българите сме на първо място в Европа по доплащане на осигурени пациенти" ,посочи Сергей Станишев.

Перспективите пред лявото

"Иска ми се обществото да е по-активно, защото политиците са затънали в борби и ежби, които не са продуктивни. Ако няма съгласие по базисни неща, няма да вървим напред", предупреди той.

Станишев обясни и защо има недоволство след конгреса на партията на европейските социалисти в Амстердам. "Има критики с основание в голяма степен и за съжаление. Европа трябва да намери баланса между важните неща за идентичността на Европа и прагматизма и ефективността. Засега го няма, трябва повече да се стъпи на здравия разум. Всяка година 300 млрд. евро заминават в САЩ, защото там има развит единен капиталов пазар. Там инвестират. Трябва вместо 27 малки капиталови пазарчета, да има консолидация в Европа. Говорим за общ пазар, а реално го няма, както има 27 различни правни режима, нека да има 28 – европейски, където да можеш да регистрираш фирма и да се премахнат пречките", обясни бившият лидер на БСП.

Още: "Не сме предали Киселова". Да, само нея не сте, другари

Той коментира и бъдещето на БСП след като стана коалиционен партньор на управляващото мнозинство. И припомни, че през 2005 г., когато е бил лидер на Столетницата БСП е имал 1,130 млн. гласа на парламентарните избори. А на последните, през 2024 , са се сринали на 184 000 гласа.

"БСП е постигала високи резултати при две условия, когато консолидира левицата и успява да стъпи в центъра. Да намери диалог и обществената и социалната оферта към обществото е активна. Корнелия хвърли БСП на терена на традиционализма - консерватизма и евроскептицизма, което е крайно дясно. Когато си скочил от лявото в крайно дясното където са "Възраждане", "Величие", скачаш на ограничен терен и се блъскаш там, и не можеш да бъдеш толкова автентичен колко е "Възраждане" в същите тези. Тава е глупаво и доведе от отлив от избирателите на БСП. Перманентната вътрешна война изтощи БСП и затова след успеха с Радев като кандидат президент, после пропуснатия шанс през 2017, БСП тръгна надолу БСП", прогнозира Станишев.

Според него България върви към румънския сценарии и се позова на предупреждението на бившия финансов министър Владислав Горанов, според когото дефицитът на бюджета ще достигне 10% от БВП.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Сергей Станишев БСП Бюджет 2026
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес