Станишев предупреди: Проект на Радев може да отнеме гласове от БСП

Има риска евентуален политически проект на президента Румен Радев да отнеме значителна част от левия електорат, ако БСП не се промени радикално. За това предупреди бившият премиер и дългогодишен лидер на БСП Сергей Станишев. По думите му това може сериозно да засегне партията в предстоящи избори. Според него днешното заседание на Националния съвет е шанс партията да покаже, че е разбрала посланието на протестите и е готова за реална, съдържателна промяна, а не за формални кадрови размествания.

ОЩЕ: Разделение в БСП: трябва ли да има конгрес и смяна на ръководството

"Ножът е опрял до кокала"

Станишев отправи остри критики към ръководството и състоянието на партията след протестите и оставката на кабинета "Желязков", като предупреди, че БСП е изправена пред екзистенциална криза и реална опасност да остане извън парламента.

Според него участието във властта е довело до загуба на политическата физиономия на партията, която е изглеждала като "присъдружна организация", без ясни условия и разпознаваеми политики. "Министрите са се старали, но общото впечатление е, че БСП беше във властта на всяка цена, без собствено лице", каза Станишев.

Той заяви, че "ножът е опрял до кокала" и че кризата в партията е дълбока и системна. Повод за коментарите му станаха оставките в тясното партийно ръководство, подадени "в знак на поета отговорност", както и решението на председателя на БСП Атанас Зафиров да не подава оставка.

ОЩЕ: Радев обяви кога ще връчи първия мандат

По думите на Станишев проблемът не е персонален, а засяга цялостната политическа линия и облик на партията. "Въпросът не е кой ще подаде оставка, а дали БСП ще покаже нов дух, нова атмосфера и самостоятелна политическа линия", подчерта той в ефира на bTV.