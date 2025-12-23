Певецът Бари Манилоу разкри, че се бори с коварна болест

Американският певец Бари Манилоу съобщи, че е диагностициран с рак на белия дроб. 82-годишният певец, превърнал се в един от най-обичаните шоумени в поп музиката с хитове като "Copacabana" и "Mandy", ще претърпи хирургическа интервенция за отстраняване на част от белия дроб. Заболяването е открито в ранен стадий, съобщи "Гардиън".

Манилоу е отложил поредица от предстоящи концерти, но даде да се разбере, че планира да се завърне на сцената още за Свети Валентин.

Повече за здравословните му проблеми

Изпълнителят разказа, че е прекарал шест седмици с бронхит, последвани от влошаване, което е продължило още пет седмици. Въпреки че се е възстановил и се е върнал на сцената в Лас Вегас, лекарят му е назначил ядрено-магнитен резонанс като предпазна мярка. Изследването е открило раково образувание в левия бял дроб, което трябва да бъде отстранено. Манилоу подчерта, че ранното откриване се дължи на късмет и на „страхотен лекар“.

По думите му медиците не смятат, че ракът се е разпространил, но предстоят допълнителни тестове за потвърждение. Лечението няма да включва химиотерапия или лъчетерапия, а самият той се шегува, че го очакват „пилешка супа и повторения на I Love Lucy“. Певецът допълни, че брои дните до завръщането си на сцената в Westgate Las Vegas за концертите през уикенда на Свети Валентин.

Кариерата му обхваща десетилетия, а през 2017 г. той публично разкри, че е гей. Три години по-рано се е оженил тайно за своя мениджър и дългогодишен партньор Гари Кийф, с когото са били във връзка повече от 35 години. В интервю за Си Ен Ен през 2023 г. Манилоу разказа колко важна опора е бил Кийф по време на възхода му през 70-те години, когато славата е била съпътствана от самота, която двамата заедно са успели да преодолеят.

Източник: БГНЕС