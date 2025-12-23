Любопитно:

Задигнали медни тръби: Обраха общинска сграда в Софийско

Извършители на взломна кражба бяха задържани след бързи действия на етрополските полицаи. Това съобщават от ОДМВР София.

Към 11 часа вчера в РУ-Етрополе постъпил сигнал за взломена общинска сграда в града и извършена кражба от нея. При огледа на местопроизшествието се установило, че е взломен прозорец и са отнети около 80 метра медни тръби.

След проведени незабавни оперативно-издирвателни действия полицейските служители разкрили, че престъплението е извършено от двама местни рецидивисти в съучастие с двама непълнолетни.

Част от тръбите са открити в пункт за изкупуване на черни и цветни метали. Пълнолетните извършители са задържани в полицейския арест. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 195 от НК.

