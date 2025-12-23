Излагаме се пред чужденците: Държавата на борба с фалшивите екскурзоводи

Проблемът с нерегламентираната екскурзоводска дейност в страната е сериозен и Министерството на туризма започва координирани действия за ограничаване на порочната практика.

Незаконната дейност е добре позната в бранша, като експертите настояват, че тя уронва престижа на България пред чуждестранните туристи.

Това стана ясно по време на работна среща в Министерството на туризма между представители на институцията, ангажирани с контрола в туристическия сектор, главния директор на ГД "Контрол на пазара“ в КЗП, Игнат Арсенов и професионални организации на екскурзоводите, сред които "Съюз на екскурзоводите в България", "Асоциация на екскурзоводите в България" и "Югоизточен съюз на екскурзоводите "Ваня Райкова".

Да се глобява на място

Всички участници в срещата обявиха, че са необходими законодателни промени, които да позволят актовете и глобите за нелоялни екскурзоводски практики да се налагат и събират на място. В този ред на мисли те поискаха и разширяване правомощията на контролните органи на МВР по Закона за туризма.

Обсъдена беше и възможността за засилване на съвместната работа между Министерство на туризма и екскурзоводските организации с КЗП.

Всички заинтересовани страни се обединиха в решението си за изпращане на писма до дипломатически мисии у нас с информация за изискванията на българското законодателство при упражняване на екскурзоводска дейност, като тази мярка има превантивна цел.

Има и идея за поставяне на информационни табели на граничните пунктове, както за провеждане на информационна кампания за това как да ползваме екскурзовод в България, включително чрез разпространение на материали в туристическите информационни центрове и знакови туристически обекти.

България се компроментира пред чужденците с фалшиви екскурзоводи

От КЗП подчертаха, че извършват проверки както по сигнали, така и сезонно, като се санкционират лица, които не могат да покажат необходимата екскурзоводска карта, включително чужденци, практикувщи нелегално.

От институцията предложиха разширяването на контролните функции да обхваща и самите туристически обекти, които да носят отговорност при допускане на нелоялни практики.

Екскурзоводските организации изразиха тревога от начина, по който България се представя пред чуждестранните туристи заради нелицензираните екскурзоводи. Те настояват за правило всяка група да бъде водена от местен, регистриран екскурзовод като гаранция за качество и контрол.

След Нова година предстои нова среща за уточняване на конкретните механизми за взаимодействие между държавата и бранша и за изготвяне на график за регулярни проверки.

