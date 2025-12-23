Истории за уютни вечери: какво да гледаме в SkyShowtime в празничния сезон

Yettel прави абонамента за стрийминг услугата още по-достъпен

Декември е месец на равносметка и динамика, но и на естествено забавяне на ритъма, което извежда на преден план времето, прекарано у дома. Празничната атмосфера подчертава стойността на малките моменти на комфорт и лично пространство. За всички, които свързват това с гледането на любими филми и сериали, SkyShowtime предлага лесен достъп, стабилно качество на стрийминг услугата и богат каталог от заглавия.

През декември платформата допълва програмата си с нови премиери и утвърдени продукции, с което допринася за по-приятно и отпускащо преживяване през зимните месеци.

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Най-големият подарък тази година идва на 17 декември и се казва “Mission: Impossible - The Final Reckoning”, епичният финал на историята на Итън Хънт. Том Круз се завръща за последния танц с невъзможното, а мащабът на продукцията, видим още от трейлъра на стрийминг платформата, обещава филм, който се гледа на един дъх. Малко празничен адреналин никога не е излишен, особено когато идва от човек, който тича по влакове и лети с хеликоптери, сякаш оправя коледните лампички на покрива.

All Her Fault

Декември не е само екшън, той е и време за истории, които те вкопчват емоционално. “All Her Fault” стъпва на бестселъра на Андреа Мара и отваря вратата към абсолютния кошмар на всеки родител - отиваш да вземеш детето си от игра… и никой не знае за какво говориш. В ролята на Мариса, Сара Снук преминава през спектър от страх, вина и решителност, а появата на Дакота Фанинг и Майкъл Пеня добавя още пластове към загадката. Сюжетът се развива като снежна топка - започва с малко, постепенно събира тежки тайни и накрая се превръща в лавина, която поглъща цяла общност.

The Iris Affair

За онези, които предпочитат по-слънчеви, но не по-малко напрегнати истории, “The Iris Affair” вече е наличен в платформата. Нийм Алгар влиза в ролята на гениалната и мистериозна Айрис Никсън, която краде код от обаятелен филантроп (Том Холандър) и се оказва в бясно преследване из Европа. Пейзажите са топли, а сюжетът е остър като леден въздух навън. Сценарият е дело на Нийл Крос, създателят на Luther, което само по себе си е гаранция, че тук няма да има спокойствие. Само бледи изгреви след нощ на бягство и ярка опасност, която дебне зад всеки ъгъл.

The Essex Murders: Who Killed Goldfinger?

И докато навън температурите падат, “The Essex Murders: Who Killed Goldfinger?” покачва градуса на напрежението. Двамата заподозрени зад легендарния Brink’s-Mat обир и неговия неразгадан край са поставени в центъра на документален разказ, който напомня колко странни и тъмни могат да бъдат човешките истории. Джон „Голдфингър“ Палмър е човек с богатство, надминаващо много от кралските активи, а убийството му е извършено в собствената му градина в Есекс и продължава да е магнит за онлайн теории и мистични предположения. Перфектното заглавие за дългите празнични нощи, когато ти се иска да разплиташ загадки с чаша горещ шоколад в ръка.

Завръщащи се сериали

И понеже празниците са време за семейството, SkyShowtime пуска третия сезон на “Dora”. Завръщането на най-обичаната детска изследователка идва точно навреме за ваканцията. Новите двуезични приключения са още по-бързи, по-пъстри и по-забавни, а Дора и нейните приятели отново ще имат нужда от помощ, за да преодолеят препятствията в магическия тропически свят.

SkyShowtime продължава да надгражда каталога си и с нови епизоди от някои от най-силните си сериали за по-възрастна аудитория. “Mayor of Kingstown” навлиза все по-дълбоко в мрачния свят на властта и корупцията, “Landman” продължава да разказва за напрежението и огромните залози в тексаските петролни полета, а “The Paper”, комедията в същата вселена като “The Office”, развива още по-колоритно журналистическия хаос в малкия новинарски екип. Тези заглавия се нареждат сред съдържанието, което задържа вниманието и прави платформата място, където винаги има какво ново да откриеш.

Как да гледаме продукциите в SkyShowtime?

Стрийминг платформата има собствена страница на български език, откъдето могат да се разгледат опциите за абонамент. Те варират според качеството на излъчване, брой устройства за едновременно гледане, възможност за изтегляне на филми и сериали, както и по наличието на реклами. Това обаче не е единственият начин да получим достъп до SkyShowtime.

Абонатите на Yettel за мобилни планове и Yettel TV могат да достъпват съдържанието по няколко начина, като активация се прави в магазин на оператора или през мобилното приложение:

● Като дигитална услуга, включена в абонаментни планове Total и Total Unlimited. Тази опция е налична в случай че договорът за мобилни услуги е подписан след 4 декември 2024 г., а периодът на ползване зависи от избрания план и може да бъде 6, 12 или 24 месеца.

● Като допълнителна услуга към мобилния план или към Yettel TV на преференциална цена от 7,80 лв./ 3,99 евро, вместо 11,72 лв./ 5,99 евро за стандартен пакет без реклами. Когато активацията е през телевизионната услуга, клиентите получават и достъп до 2 линейни канала с HD качество.

Всеки клиент с мобилен план към Yettel, който активира SkyShowtime до 31 декември 2025 г. през оператора, ще получи един месец достъп до богатата библиотека от филми и сериали на платформата без допълнително заплащане.