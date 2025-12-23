24 декември: Почитаме голяма светица на Бъдни вечер, спазват се редица традиции и обичаи

Утре, 24 декември, е не само Бъдни вечер - църквата почита голяма светица. На този ден се почита Света мъченица Евгения в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с празника.

Житие на Света мъченица Евгения

Света Евгения е родена в Рим в семейство от благороден и богат произход. Баща ѝ, Филип, е бил императорски управител (префект) в Египет и е живял със семейството си в Александрия. Евгения получава отлично образование и се отличава с красота, ум и доброта.

От ранна възраст Евгения отхвърляла светските предложения за брак, стремейки се да запази чистотата си за Бога. След като прочита Посланието на апостол Павел, тя страстно се увлича по християнската вяра, но пази това в тайна от баща си.

За да се посвети изцяло на Христос, младата Евгения, около 16-годишна възраст, тайно напуска дома си. Тя се облякла в мъжки дрехи, взела със себе си двамата си верни слуги – Прот и Якинф, които станали и нейни духовни спътници, и се отправила към мъжки манастир.

В манастира тя приема свето кръщение (според някои хроники, от епископ Елий или Елеис/Гелин) и приема името Евгений. Там Евгения се посвещава на аскетичен живот, на молитва и служене на другите, спечелвайки уважението на братята.

След кръщението и живота си в манастира, Евгения получила дара на духовното изцеление и дара на проповядването. Тя помагала на болните, слабите и нуждаещите се. Евангелизаторското дело на светицата повлияло на много хора, обръщайки ги към християнската вяра.

Един ден бременна жена на име Мелантия, която Евгения била излекувала, започнала страстно да желае „Евгений“ (тя очевидно смятала монаха за мъж). Когато Евгения я отхвърлила с чисто сърце, Мелантия обвинила светицата в престъпление.

Светицата била изправена пред съда пред префекта - собствения си баща Филип. За да докаже невинността си, Евгения разкрила пола и идентичността си като негова дъщеря. Това довело до обръщането на баща ѝ и цялото семейство в християнството.

След обръщането си във вярата, Филип приема християнството и става епископ, но става жертва на подновено преследване на християните и умира за вярата си. Самата света Евгения, заедно с Прот и Якинт, е изпратена в Рим, където смело защитава вярата си по време на последвалите гонения.

Евгения издържала мъки и изпитания за Христос, но не изоставила вярата си. Според църковното предание, тя завършила земния си живот с мъченическа смърт от меч по време на едно от гоненията на християните около средата на III век.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 24 декември

Вярва се, че ако вали сняг на 24 декември, през лятото ще има изобилна реколта. Спокойното време без вятър е знак, че зимата ще бъде спокойна. Облачното или мрачно небе на 24 декември означава ветровита и дъждовна пролет.

24 декември бележи края на Рождественския пост през 2024 г. За тези, които са го спазвали, този ден включва пълно въздържание от храна, като е разрешена само вода. Празничната вечеря започва след появата на първата звезда на небето. Според народния обичай носенето на черно на празничната трапеза е забранено.

Вечерта на Бъдни вечер традиционно събира цялото семейство около празничната трапеза. На масата се слага бяла покривка, а в центъра се поставя сено – символ на яслата, в която се е родил Христос. На масата винаги присъстват дванадесет постни ястия. Ястията може да са 7, 9 или 11, но задължително са постни. На трапезата се слагат постни сарми, пълени чушки с ориз, варен боб, варено жито, туршии, сушени плодове и зеленчуци. На трапезата се слага и празнична содена питка. В нея може да се сложи паричка.

На Бъдни вечер се прави и втората кадена вечеря. Вярва се, че всяко ястие трябва да се опита, за да няма глад през следващата година. Специален обичай е да се почерпят самотните, като се споделя с тях празничната трапеза и топлината на празника.

Според народните вярвания масата не трябва да се вдига вечерта, защото мъртвите слизат през нощта на земята.

