Енрике Иглесиас посрещна четвъртото си дете (СНИМКА)

Световната суперзвезда Енрике Иглесиас и половинката му - бившата тенисистка Анна Курникова, посрещнаха четвъртото си дете в сряда, 17 декември. Двойката обяви щастливата новина с обща публикация в Instagram в понеделник, 22 декември. Семейството има близнаци - Луси и Никълъс, които са на 8 години, както и 5-годишна дъщеря на име Мери.

Милото послание, с което изпълнителят на "Bailando" съобщи новината, включва снимка на новороденото, увито в одеяло и с болнична шапчица, сгушено до плюшена играчка – ленивец. "Моето слънце 12.17.2025", гласи надписът към публикацията, като двойката все още не е разкрила пола или името на бебето.

Още през август източник разкри пред списание "People", че Иглесиас и Курникова, които са заедно от 2001 г., очакват четвъртото си дете. "Анна и Енрике са много щастливи, че отново ще станат родители“, споделя източникът. "Те са се доказали като страхотни родители на трите си деца и и двамата обичат процеса. Наслаждават се на заниманията и на всичко, което върви с отглеждането на деца."

Според същия източник решението на Иглесиас да намали концертните си турнета е било продиктувано от желанието му да прекарва повече време у дома със семейството си. Макар да обича сцената, за него е станало "по-трудно да си тръгва" от близките си. "Да бъдеш баща е много важно за него", допълва източникът.

Семейството на Енрике

Енрике Иглесиас и Анна Курникова се запознават през декември 2001 г. на снимачната площадка на музикалния клип "Escape". През август следващата година двамата се появяват заедно на червения килим на наградите MTV Video Music Awards, с което на практика потвърждават връзката си.

Желанието им да станат родители е било силно и осъзнато. Още през 2011 г., шест години преди да посрещнат близнаците си, Курникова споделя пред "Women’s Health", че "абсолютно" иска да има деца, защото обича да се грижи за другите.

Двойката посрещна близнаците Никълъс и Луси на 16 декември 2017 г., а на 30 януари 2020 г. се роди и дъщеря им Мери. Сега, с появата на четвъртото си дете, семейството изглежда по-щастливо и сплотено от всякога, пишат от "People".