23 декември 2025, 10:39 часа 167 прочитания 0 коментара
Дружествата с държавно участие няма да вдигат цените на водата

ВиК операторите, част от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), няма да повишават цените на водата, предложени с решение от 22.12.2025 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това съобщават от МРРБ.

Актуализираните цени на ВиК услугите в страната бяха предложени за прилагане от 1 януари 2026 г. на база одобрените от КЕВР бизнес планове за развитието и дейността на водните дружества.

Основният мотив за това бе изпълнението на инвестиционната програма с цел подобряване качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационни услуги и покриване на оперативните разходи.

Независимо от това търговските дружества с държавно участие взеха решение да не въвеждат засега новите цени. Предвиденото увеличение няма да се приложи, считано от 1 януари.

Целта е осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото за официална валута в страната.

ВиК операторите се ангажират да информират своите потребители своевременно при всяка предстояща промяна.

Спасиана Кирилова
