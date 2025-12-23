"Хърватия мрази сърбите": Додик върти интриги на Балканите

Бившият лидер на босненските сърби Милорад Додик продължава да върти интриги на Балканите, като този път чрез социалната мрежа Х обвини Хърватия, че не е излязла от водовъртежа на омразата към сърбите. Поводът за това беше транспарант с усташкия поздрав „За родината, готови“ на футболен мач в хърватската държава.

"Прославянето на усташизма като продукт на нацистката идеология е осъдително по всякакъв начин, а мълчанието на хърватските официални лица означава съучастие. Цивилизованият свят изтръпна от този боен вик, с който бяха избити стотици хиляди сърби, евреи, роми и др. Тези, които го разпространяват, са се изписали от цивилизацията и са се вписали във варварството", написа още Додик.

Проблемите в Хърватия

Действително в Хърватия се забеляза възраждане на така наречените усташки поздрави, но то бе свързано с дните на сръбската култура през есента. ОЩЕ: Всичко започна с фашистки поздрав: Група мъже развалиха сръбска вечер в Хърватия

Тогава в хърватския град Сплит група около 50 млади мъже прекъснаха програмата за Дните на сръбската култура, заявявайки, че тя не може да се проведе по време на честването на падането на Вуковар, когато преди повече от 30 години хиляди войници и цивилни хървати са избити от югославската армия.

По-късно пък по стените на сграда в близост до началното училище „Задарски отоци“ в хърватския град Били Бриг се появиха графити, възхваляващи усташите от Независимата държава Хърватия.

Междувременно стана модерно младежи в черно да се появяват на различни места, като дори имаше масов бой в центъра на Загреб, както и нападение срещу телевизионен екип в страната отново от младежи в черно. Подобна проява имаше и в градския транспорт, когато група млади хора, отново с черни качулки, хвърляха яйца по хората.

Кои са усташите?

Усташите са хърватско ултранационаистическо движение, управлявало Независимата държава Хърватия в периода 1941-1945 г. под подкрепата на нацистка Германия и фашистка Италия. Движението е забранено след Втората световна война и е отговорно за масови убийства и етнически прочиствания. Днес такова движение в Хърватия няма, но е останала идеологията, която се възприема предимно от ултраси и футболни фенове. ОЩЕ: Нов инцидент в Хърватия, свързан с фашистката идеология на усташите (СНИМКИ)