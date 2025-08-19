Съюзник за евентуална сделка по "Боташ": Борисов се срещна с бивш турски министър-председател (СНИМКИ)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се е срещнал с бившия премиер на Турция Бинали Йълдъръм, който беше министър-председател в периода 2016--2018 г. Период, в който и Борисов ръководеше правителството на България. Стана ясно, че в срещата е участвал и Н. Пр. Мехмет Уянък, посланик на Турция в България. За срещата научаваме от официалния "Фейсбук" профила на Борисов, но в съобщението за нея не се уточнява дали Борисов е търсил съюзник за евентуална сделка с "Боташ".

Припомняме, че през юни лидерът на ГЕРБ имаше подобна среща с действащия турски министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу, като в съобщението в социалните мрежи също не стана ясно дали са говорили за "Боташ", но по-късно Борисов потвърди, че все пак такъв разговор е имало.

"Обсъждам при всяка среща какво може да се направи. Резултат няма, защото договорът им е перфектен", каза Борисов през юни. Според него, ако така продължават - трябва да влезем в съда за арбитраж. Той обясни, че предоговарянето е трудно, защото вече има натрупани над половин милиард лева задължения. ОЩЕ: Борисов е обсъдил "Боташ" с турски министър: Ако така продължават - трябва арбитраж (ВИДЕО)

Акцентите от срещата

По време на срещата с бившия турски министър-председател Борисов е заявил, че България и Турция имат привилегията да се намират на пресечната точка на Европа и Азия, което прави пътните коридори, железопътните линии и модернизирането на граничните пунктове стратегически фактор за развитието на целия регион.

Снимка: "Фейсбук" Бойко Борисов

"Съвместните усилия в борбата срещу нелегалната миграция между правоохранителните органи на двете страни, включително съвместни обучения, обмен на информация и прилагане на съвременни технологии вече носят резултати. Нелегалната миграция остава чувствителен въпрос за България и Турция, но има отчетлив спад на опитите за незаконно преминаване към България", смята лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов отличните отношения между София и Анкара се градят върху постоянен диалог и взаимно уважение. Тази стабилност в отношенията дава възможност на двустранните инициативи да се превръщат в реални проекти, които имат конкретни резултати. ОЩЕ: "Обрат срещу президента": Бивш човек на Радев подкрепи опция за предоговаряне с "Боташ"

Договорът с "Боташ" - все по-скъп за България"

Припомняме, че наскоро българският министър на енергетиката Жечо Станков изнесе информация, че плащаме 1,050 млн. лева дневно плащаме по договора за "Боташ". Догодина ще е 1,1 млн. лева. През 2027 година – 1,2 млн. лева. Причината е инфлационният индекс в САЩ – той е приет като релевантен за договора. Досега са платени близо 600 млн. лева, а ползваният капацитет реално не струва повече от 40 млн. лева. ОЩЕ: Все по-скъп газ от "Боташ" за България и заради "товар" от САЩ: Нови данни