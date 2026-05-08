Хулио Веласкес: "Наско Сираков е човек на футбола, голямата цел е Шампионска лига"

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес беше от изключително значение за 27-мата шампионска титила на "сините". Те не бяха печелили Първа лига от 2009 г., така че 17-годишното чакане я прави още по-специална. Испанският специалист даде интерю пред каталунското издание "Mundo Deportivo". В него той говори главно за титлата на Левски. Той изказа мнението си за Наско Сираков и очерта целите пред "сините".

Хулио Веласкес: "Очевидно е, че той е човек на футбола"

Първо Хулио Веласкес говори за това какво означава шампионската титла на Левски. След това отговори на въпроса дали помага това, че президентът на клуба Наско Сираков е човек, близък до футбола: "Най-много помага това, че е добър човек, почтен и уважителен. Това е фундаменталното. За президента и неговото семейство мога да говоря само хубави неща заради начина, по който се отнесоха към мен и моето семейство. Очевидно е, че той е човек на футбола и има чувствителност да разбере от какво се нуждаят групата и щабът в ежедневието, и това е много важно. Но отвъд това, че е играл на Световно първенство, същественото е човешкото качество".

"Голямата цел е да подготвим следващия сезон"

След това Веласкес говори и за целите на Левски: "Сега е време да се наслаждаваме, защото често не знаем как да го правим. Имаме договор до 2028 г. и сме много щастливи тук. Голямата цел е да подготвим следващия сезон. Тази година успяхме да се класираме за Шампионската лига, въпреки че, тъй като сме от България, ще трябва да играем много предварителни кръгове. Би било прекрасно да влезем в групова фаза на европейски турнир, макар да знаем, че е много трудно. Дори достигането до Лигата на конференциите би било нещо огромно за този клуб, който не е играл в европейска групова фаза от почти 20 години".

