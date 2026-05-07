Хората на Радев не харесаха идеята за комисия, която да разследва имуществото на Пеевски

Парламентът отхвърли предложението за създаване на временна комисия, която да проверява евентуални несъответствия между доходите, имуществото и начина на живот на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. Инициативата беше внесена от "Демократична България", но не събра необходимата подкрепа, след като едва 48 депутати гласуваха "за".

Народните представители от "Прогресивна България" не подкрепиха предложението и при вота застанаха на една позиция с ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", като избраха да се въздържат.

Според внесения проект комисията трябваше да провери декларираните от Пеевски доходи от дивиденти, разходите му за наеми, имоти и автомобили, както и използването на частни самолети.

Дебатът

От трибуната депутатът Йордан Иванов защити предложението с аргумента, че подобна комисия не е насочена срещу конкретна личност, а представлява форма на парламентарен контрол върху институции, които по думите му не изпълняват задълженията си.

"Органи, които прикриват, които мачкат. Това са послания, които вие, колеги, отправяхте", заяви Иванов по адрес на депутатите от партията на Румен Радев.

Той отхвърли и обвиненията, че се прави опит за "народен съд". "Прави се опит за внушение, че това е народен съд - това не е така", каза още Иванов.

Съпредседателят на ДБ Божидар Божанов също разкритикува липсата на подкрепа за комисията. По думите му парламентът е получил обществен мандат да "демонтира модела Пеевски-Борисов".

"Тази комисия трябваше да бъде подкрепена. Тази зала получи мандат да демонтира модела Пеевски-Борисов", заяви Божанов.

Той подчерта, че временните парламентарни комисии остават един от малкото инструменти за контрол върху институции, които не са подчинени на изпълнителната власт.

"Колеги, вие утре ще имате изпълнителна власт, но част от институциите, които слагаха чадър върху безобразията на тези хора са извън изпълнителната власт и вие през нея няма да имате контрол върху тях", обърна се той към депутатите от "Прогресивна България".

Малко по-късно парламентът отхвърли и предложение за сходна комисия, този път насочена към бизнесмена Иво Прокопиев. И при това гласуване депутатите от ПБ отново избраха да се въздържат.