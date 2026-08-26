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Големият приоритет на ГЕРБ за новия сезон: Томислав Дончев обеща да са алтернатива

26 август 2026, 9:46 часа 905 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Големият приоритет на ГЕРБ за новия сезон: Томислав Дончев обеща да са алтернатива

"Големият приоритет е да формулира ясна и по-добра алтернатива. Това е основната мисия на опозицията в този и следващия политически сезони", каза заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев пред журналисти на влизане в парламента. Той уточни, че опозицията също трябва да критикува и да посочва грешките на управляващите. "Ние привършваме периода на стоте дни, когато по силата на политическата традиция се предполагаше, че опозицията трябваше да бъде по-скоро мълчалива", каза Дончев.

Бюджет 2027

Заместник-председателят на ГЕРБ коментира и бюджета за следващата 2027 година. В отговор на въпрос каква алтернатива предлагат там, той каза, че най-малкото е балансиран бюджет.

Припомняме, че още в началото на 52-ото Народно събрание ГЕРБ се обявиха против вдигане на данъци, заговориха и за съкращаване на държавни разходи. ОЩЕ: ГЕРБ са против вдигане на данъци, заговориха за съкращаване на държавни разходи (ВИДЕО)

Управленската програма в сферата на бюджета

Припомняме, че финансовите приоритети на правителството са прекратяване на процедурата за свръхдефицит, наложена на България от ЕС, ограничаване на неефективните публични разходи, повишаване на събираемостта на данъци и осигуровки и пълно усвояване на достъпния европейски ресурс. В раздел 3, където са бюджетът и евросредствата, кабинетът заявява намерение да води "предвидима фискална политика". ОЩЕ: Големи обещания: Как управляващите ще топят дефицита и ще спасяват европари 

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ГЕРБ Томислав Дончев 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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