Мирчев: Хората не знаят какви данъци и осигуровки ще имат

Хората не знаят какви данъци ще имат, не знаят какви осигуровки ще имат. Това е резултат от това управление. Казвам го със съжаление, защото ние свалихме едно правителство за 3% дефицит, а сега ни тропосаха 5,7% дефицит и трябва да се вземат мерки. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите на влизане в парламента и във връзка с новата парламентарна сесия.

Бюджетът на фокус

Ивайло Мирчев отчете, че огромното предизвикателство пред парламента е бюджетът и напомни за десните мерки на опозицията в лицето на "Демократична България". Според него трябва да има балансиран бюджет.

"Най-големият въпрос е сигурността - външна и вътрешна, защото индикациите, които се дават извън България и индикациите и действията вътре рпавят така, че средната класа да се чувства несигурна", смята още съпредседателят на "Да, България". ОЩЕ: Средната пенсия у нас достигна 560 евро: Нови данни от НОИ за първите седем месеца

Изборът на нов ВСС

Мирчев коментира и избора на нов Висш съдебен съвет, като каза, че още по време на кампанията са заявили своята позиция.

"Освен това сега свършиха гражданските номинации, ще преценим, ще водим дискусии", каза Мирчев. ОЩЕ: 1175 разходни, но без допълнителни приходни мерки: Любомир Дацов за управленската програма и свръхдефицита