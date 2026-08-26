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Треньорът на АЕК: "Левски е сериозен противник, труден за побеждаване"

26 август 2026, 11:11 часа 619 прочитания 0 коментара

Левски е само на крачка от влизане в основната фаза на Шампионска лига, като му остава един мач от предварителните кръгове. Това е реваншът от плейофите, където съперник на "сините" е гръцкият шампион АЕК Атина. Всичко ще се реши именно в реванша, където Левски ще бъде гост, тъй като първият ма завърши при равенство 0:0. Старши треньорът на АЕК Марко Николич говори за срещата на пресконференция.

Марко Николич: "Уважаваме противника"

Ето какво каза Марко Николич: "Утре ни предстои още един страхотен мач в плейофите на Шампионската лига. Нашият отбор извървя много дълъг път, но сме тук благодарение на упоритата работа. От друга страна, срещаме отличен отбор и няма начин да не сме подготвени утре. Уважаваме противника и утре ще бъде мач с много висок интензитет и ще правим малки стъпки, за да спечелим двубоя. Винаги имаме голямо уважение към противника си и разбира се, вярваме в отбора си. Това е мач като всеки друг, 22 играчи се състезават. Понякога нещата могат да надхвърлят състезателния етап, но все пак е футболна среща.

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Марко Николич

"Срещу нас има сериозен противник"

Имаме възможност да играем у дома и се надявам да има положителен резултат. Всяка фаза е по-важна от следващата и така ще се изправим пред утрешния мач. Играхме на техния терен, при различни условия. Това е положително за нас. Но трябва да подходим към мача фаза по фаза, топка по топка. Срещу нас има сериозен противник, който е отбор, труден за побеждаване. Трябва да намерим начин те да не бъдат толкова постоянни, както обикновено. Не искам да анализирам първия мач, той е в миналото. Интересува ме утрешният двубой и мисля, че можем да използваме предимствата си и да блокираме техните собствени елементи".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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