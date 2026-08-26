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Звездният тандем Джокович – Сабаленка отпадна още в първия кръг на US Open (ВИДЕО)

26 август 2026, 9:53 часа 569 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Звездният тандем Джокович – Сабаленка отпадна още в първия кръг на US Open (ВИДЕО)

Поставените под номер 1 Новак Джокович и Арина Сабаленка отпаднаха рано от турнира за смесени двойки на Откритото първенство по тенис на САЩ. Звездният тандем напусна надпреварата, след като отстъпи с 4:1, 2:4, 2:10 срещу Хенри Патън и Катержина Синякова още в първия си мач.

Ноле и Сабаленка отстъпиха пред двойката Патън – Синякова

Джокович, 24-кратен шампион в Големия шлем, и Сабаленка направиха силен старт и спечелиха първия сет, но Патън и лидерката в ранглистата на двойки Синякова изравниха във втората част. Те доминираха изцяло в тайбрека, за да се класират на четвъртфиналите. Синякова сложи край на двубоя с красив ас на първи мачпойнт.

„Нещата не изглеждаха много добре за известно време. В този формат играеш един слаб гейм и изведнъж целият сет си е заминал. Знаехме, че имаме шанс да изравним и го направихме, а след това изиграхме фантастичен тайбрек. Кат заби ас на Новак на мачпойнт и това бе просто великолепно“, каза Патън.

Турнирът за смесени двойки се провежда отново в седмицата на квалификации на сингъл, където Григор Димитров продължава напред, а Елизара Янева загуби.

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Новак Джокович US open Арина Сабаленка
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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