Звездният тандем Джокович – Сабаленка отпадна още в първия кръг на US Open (ВИДЕО)

Поставените под номер 1 Новак Джокович и Арина Сабаленка отпаднаха рано от турнира за смесени двойки на Откритото първенство по тенис на САЩ. Звездният тандем напусна надпреварата, след като отстъпи с 4:1, 2:4, 2:10 срещу Хенри Патън и Катержина Синякова още в първия си мач.

Ноле и Сабаленка отстъпиха пред двойката Патън – Синякова

🔴 DJOKOVIC ET SABALENKA BATTUS PAR LES MEILLEURS JOUEURS DE DOUBLE AU MONDE 💥



Le n°1 Katerina Siniakova et Henry Patten éliminent la paire de stars Djokovic/Sabalenka au premier tour du double mixte de l’US Open 2026. 👋 pic.twitter.com/HPcOOY5k0x — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 25, 2026

Джокович, 24-кратен шампион в Големия шлем, и Сабаленка направиха силен старт и спечелиха първия сет, но Патън и лидерката в ранглистата на двойки Синякова изравниха във втората част. Те доминираха изцяло в тайбрека, за да се класират на четвъртфиналите. Синякова сложи край на двубоя с красив ас на първи мачпойнт.

„Нещата не изглеждаха много добре за известно време. В този формат играеш един слаб гейм и изведнъж целият сет си е заминал. Знаехме, че имаме шанс да изравним и го направихме, а след това изиграхме фантастичен тайбрек. Кат заби ас на Новак на мачпойнт и това бе просто великолепно“, каза Патън.

Турнирът за смесени двойки се провежда отново в седмицата на квалификации на сингъл, където Григор Димитров продължава напред, а Елизара Янева загуби.

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