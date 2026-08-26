Гравитацията го влече: Руският Starlink гледа как да се разбие, не как да полети

Цели 14 сателита от т.нар. руски еквивалент на Starlink – проекта "Рассвет" - не са успели да стигнат до предвидената при изстрелването им височина от 800 километра над земната повърхност. Вместо затова те са се "застопорили" на 500 километра. Това съобщава в профила си в социалната мрежа „Х“ Анатолий Зак. Той е много известен руски журналист, с експертиза в сферата на космонавтиката и създател на специализирания сайт RussianSpaceWeb.

A combined chart showing "Russian Starlink" orbit-boosting progress with the March 24 launch on the left and the July 19 launch on the right. None reached expected ~800-kilometer orbit, but a group of ~14 satellites is forming a "chain" at an altitude of ~500 kilometers: https://t.co/Pi17njaPbg — Anatoly Zak (@RussianSpaceWeb) August 25, 2026

Информацията на Зак е от 25 август и касае изстрелвания на сателити на 24 март и 19 юли, а ден по-рано той обяви, че още 2 сателита от "руския Starlink" са на път да не минат земната атмосфера – те са изстреляни на 20 юли от "Бюро 1440", което изпълнява проекта. Тогава беше обявено, че процедурата по изстрелване на руските космически апарати е успешно извършена – всичко е надлежно описано от RussianSpaceWeb.

The "Russian Starlink" is about to lose two more satellites to atmospheric drag, while the rest in the constellation's second group seemingly struggles climbing to a more-or-less stable orbit.

Details: https://t.co/nZnRlyyD6K — Anatoly Zak (@RussianSpaceWeb) August 24, 2026

Още три сателита са направили неуспешни опити да се изкачат и също започват да губят височина. В момента те се намират на около 310–330 километра. Други 9 все още извършват маневри, но и тяхното положение не изглежда обнадеждаващо. На същия етап от полета те са приблизително 200 километра по-ниско от сателитите от първия руски пакет – тогава бяха изстреляни 17 апарата и именно 14 от тях не стигнаха желаната височина. 500 километра височина все още значи, че спътниците могат да бъдат използвани, обаче тъй като са по-ниско, животът им ще е по-кратък.

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Какъв беше планът

Преди година и 2 месеца ръководителят на "Роскомос" Дмитрий Баканов, който преди да заеме поста беше зам.-руски транспортен министър, обяви, че при първия етап от проекта "Рассвет" ще бъдат изстреляни 350 сателита, а след това те ще бъдат увеличени до 900 - цената е 430 млрд. рубли. От 2027 година би трябвало "Рассвет" да заработи – на хартия, а какво ще стане на практика, предстои да видим и виждаме. За сравнение – Starlink има около 10 700 активни и работещи сателита от общо над 11 500 изстреляни.

Сравнението между двата проекта - че "Рассвет" е "руският Starlink" - направи не кой да е, а Владимир Путин. Числата обаче са очевидни и показват кой лети и покорява Космоса, осигурявайки впечатляващи услуги на Земята и кой не се справя, защото земната гравитация го тегли надолу.

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