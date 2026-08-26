Борбата с корупцията: Много работим, казва вицепремиер на Радев и даде примери за несвършена работа

Това е доста смешен аргумент на опозицията. И сега можехме да назначим хора, преди тестовете за интегритет. Така вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов защити и похвали работата на сегашната власт, водена от Румен Радев, за да бъде прието законодателството, с което да защитим и получим парите по ПВУ (Плана за възстановяване и устойчивост). Един от тях е Законът за държавния служител – ОЩЕ:

Като пример за ефективност Пеканов даде пример за новите влакове (на "Шкода", на Alstom), за да не се пътува с влакове "от времето на баба". Той защити работата на Гроздан Караджов като транспортен министър, за да може сега да идват нови влакове. Друг пример – батериите, с които съхраняваме електричество и ставаме водеща точка в региона. Въпросът е държавата как по-добре да се намеси, но цялостно енергетиката спечели много от ПВУ, изтъкна Пеканов пред БНТ. Той определи като много важно и, че системата за енергийна бедност вече функционирала. "Още не е решено – това ще се случи в следващите бюджети", призна обаче Пеканов при въпрос колко тогава конкретно е държавната помощ за енергийно бедни. И обеща, че конкретиката идва със следващите бюджети – от 2027 година.

Като цяло Пеканов отправи сериозни критики специално по отношение на закони за ПВУ и как минали куп правителства при вече определени рамки, които не са завършили процеса по приемане на закони. Специално вицепремиерът обърна внимание на съдебната реформа - защото посочи като приоритет новата Антикорупционна комисия (КПК) и обвини ПП-ДБ, че предпочели да се сговорят с Бойко Борисов и Делян Пеевски по други теми като Украйна, а съдебната реформа отишла назад - ОЩЕ: Новата Антикорупционна комисия започва работа с незапълнен състав

Интересно признание от вицепремиера – той бил против европари да отиват в София за сметка на Северна и Северозападна България, но с течение на времето се убедил, че в столицата се реализират проекти по-бързо и навреме, за да не се губят пари.

"Там, където се предлагат глупави мерки от Европа, ще го кажем ясно" - друго обещание на Пеканов как ще работи властта на Румен Радев.