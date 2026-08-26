Велислав Величков: С избора на парламентна квота ще пробием статуквото

Това е най-важният тест не само за управляващите, но и за Народното събрание – най-после да освободи най-важната власт от зависимости, политически влияния и олигархични поръчки. Това минава през избора на нов ВСС, който пък трябва да избере новите трима големи в съдебната власт. С избора на ВСС не започва и не приключва реформата. Това каза депутатът от ПП-ДБ Велислав Величков в ефира на Нова телевизия относно съдебната реформа.

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Попитан какво ще е тяхното поведение и ще дадат ли подкрепа той обясни, че е важна държавата, а не позиционирането на дадените партии. „Още през 2020 г. Радев обеща конституционен проект за промени в съдебната власт. С 6 години закъснение този проект ще се появи, но не в цялост“, добави той.

Относно имената за членове на ВСС от парламентарната група и ще дадат ли подкрепа, Величков отговори, че имената са 11, 11 са и в професионалната квота. „Ще оценяваме всеки човек по качествата и професионализма му. На 9 септември ще изтече срокът, в който ние можем да издигнем кандидатури за двете квоти. След това ще започне обсъждане. Не се обсъждат имена, в момента ги няма. Нашето предложение е да има номинации от гражданските организации и академичната общност“, поясни той. По негови данни до момента са номинирани 28 души.

„Вътре има поне 7-8 души с отлична репутация и няма данни за зависимости“, уточни той.

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Относно професионалната квота депутатът заяви, че тримата бивши главни прокурори си имат свои аватари. „Народното събрание не може по никакъв начин да се меси в издигането на тези кандидатури. Правилата бяха частично приети от парламента и доразвити. Там изборът ще е от главното джудже на района и има голяма опасност да има контролиран вот на страна на статуквото“, каза той.

Величков обаче не изключва и да има независими в бъдещата прокурорска колегия.

Попитан кой според него е най-скандалният кандидат в професионалната квота, той каза, че ако те си свършат работата с парламентарната квота, то статуквото ще бъде пробито.