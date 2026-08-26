Глас от Хърватия: Сърбия се въоръжава с нападателни оръжия

"Европа трябва да укрепи сигурността и европейския стълб на НАТО, защото международният ред се променя", заяви председателят на Хърватския парламент Гордан Яндрокович на конференция на хърватски посланици, консули и военни аташета, предупреждавайки, че Сърбия също се въоръжава с нападателни оръжия, предаде хърватската медия "Индекс". Той предупреди, че Хърватия трябва ясно да говори за ситуацията в съседство и да предупреди за евентуални рискове за сигурността.

„Сърбия се въоръжава не само с отбранителни оръжия, но и с нападателни, атакуващи. И това трябва да се каже на нашите западни съюзници. Не бягайте от това“, каза Яндрокович.

Той добави, че Хърватия трябва да обясни на Запада ситуацията в региона, защото новите политически елити често не разбират пространството на бивша Югославия, нито пък помнят великосръбската политика на Слободан Милошевич и разпадането на бившата държава.

Укрепване на европейския стълб на НАТО

Той подчерта, че е важно да се укрепи европейският стълб на НАТО, защото от десетилетия Европа живее с усещането, че Америка винаги стои зад нея, поради което Европа и отделните държави са забравили за собствената си сигурност.

Той се позова и на разширяването на Европейския съюз, като заяви, че е в интерес на Хърватия страните от югоизточното съседство постепенно, в съответствие със собствените си постижения, да напредват към членство в ЕС. ОЩЕ: След 20 дни: Вучич обяви, че ще стреля с по-добра ракета от HIMARS