Олигархията се прегрупира около Радев и Копринков: Иво Мирчев заговори за натиск срещу ДАНС

Олигархията се прегрупира около началника на кабинета на Румен Радев - Николай Копринков. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и народен представител от "Демократична България" Ивайло Мирчев пред bTV. Още: Кирил Петков за "заглушителя на Ами": Предназначен е за предпазване от покушение с дрон

И повтори тезата си - "герберските калинки, станаха копринкови калинки".

Как се води битката с олигархията?

Снимка: БГНЕС

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По думите му министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев прави правилните неща, но не получава подкрепата на "Прогресивна България". Премиерът даде заявка, че ще има голямо изявление на службите и те щели да разкажат какво се случва, но до момента няма нищо, коментира Мирчев по темата с мощния GPS заглушител, неутрализиран от ДАНС.

Според него ДАНС дължи много отговори по въпроса и упражняван ли им е натиск от Делян Пеевски, Бойко Борисов и Румен Радев при все, че сега председателят на ДАНС е Пламен Тончев.

"Когато премиерът заяви, че е започнал голяма битка с олигархията, трябва да напомни какво се случва с олигарсите. Лабораторията за изследване на пестицидите на "Капитан Андеево" е оставена в ръцете на олигарсите", добави Мирчев.

Ивайло Мирчев разкритикува правителството на Румен Радев и по-специално във външната политика, където "празният стол все повече си личал" заради това, че Радев изкара България от "Коалицията на желаещите".

Накрая на интервюто съпредседателят на ДБ коментира и предстоящите президентски избори. Той посочи, че хората ще имат за кого да гласуват на президентските избори. Кандидатът ни за президент ще гледа към Европа, с което няма да бъде дадена цялата власт на Радев. Това ще бъде президент, който ще свиква редовно Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС), каза още Мирчев.

Той е убеден, че ще има истински проевропейски кандидат, който няма да позволи всички яйца да отидат в кошницата на Румен Радев и ще бъде добър президент.

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