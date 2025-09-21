Валентин Радев: Опозицията говори за ''завладяна държава'', но и тя е арестувала свои опоненти

Бившият министър на вътрешните работи Валентин Радев отхвърли обвиненията на опозицията, че България е „завладяна държава“. Той подчерта, че подобни действия не са новост и че в миналото управляващи партии също са предприемали арести на опозиционни лидери.

„За завладяна държава говори опозицията. Сега арестуваха нейни кметове. Но да не забравяме, че те арестуваха и то незаконно лидера на тогавашната опозиция.“

„Важно е да вярваме на институциите – съд и прокуратура. Те действат по правила, независимо от политическия натиск“, заяви Радев.

По думите му всяка политическа сила има влияние, дадено ѝ от избирателите: „Пеевски има такова влияние, каквото му е дал избирателят. Зад всички има избиратели“, посочи той.

Бившият вътрешен министър коментира и предстоящите назначения в ключови държавни структури като МВР и ДАНС. Според него е необходимо съгласие между президента и правителството, за да се укрепи доверието в институциите.

Темата за „завладяна държава“ остава сред основните аргументи на опозицията срещу управляващите. Радев обаче напомни, че и предишни власти са предприемали спорни действия срещу своите опоненти, което според него поставя под въпрос едностранното използване на подобни обвинения.

