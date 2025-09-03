Войната в Украйна:

Василев: Павлинки и калинки са готови за всеки регулатор, предадени сме от поредните политически брокери мръсници

03 септември 2025, 11:57 часа 448 прочитания 0 коментара
"Няма основание за чертане на положителни перспективи. Намираме се в безпътица - мнозинството в парламента се състои, а правителството се създаде след поредното предателство към очакванията ви. Решенията в тази зала и в кабинета не са вашите решения. Вие гласувате, а после те казват, че нямате право на мнение. Вашият глас остава глас в пустиня, а оправданите протести не трогват мнозинството тук. Референдумите за тях са ерес, а народовластието е мит. За пореден път сме предадени от поредните политически брокери мръсници."

Това обяви в своя декларация от парламентарната трибуна лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев на старта на есенната пленарна сесия. По думите му 9 месеца сме свидетели на "управление на грабежа". И още:

"Вместо справедливост, има чадъри над корупцията. Вместо ред, има хаос. Кабинетът на ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН ни превърна в антидържава. Корупцията взе връх, а идеологията и ценностите в политиката са потъпкани. Само това обяснява правителството на несъвместимите. Надеждата за по-добър живот се руши ежедневно под напора на управляващата ни политическата клептокрация. Шепа арогантни политици превърнаха държавата в частна полза. България през 2025 г. е България в будна кома. Родината е държава на абсурда", разказа още Василев.

По думите му "павлинки и калинки много, за всеки регулатор са готови всички готови за нови регулатарни места".

Снимка: БГНЕС

"Изборът вече не е между ляво и дясно, между стари и нови партии, изборът е дали ще позволим да ни довършат или ще си върнем държавата. Защото България не е тяхна, тя е наша, и ако ние не я спасим, няма кой друг да го направи. Нуждата от преустройство на системата на управление на България е крещяща", посочи той в декларацията си.

Според Василев "настоящата заварка от национални предатели“ ще рухне много скоро, защото всяка порочна система е исторически обречена". За лидерът на ИТН "настъпва времето на поставяне на националните интереси над личните, на търсенето на отговорност и справедливост".

"Убеден съм, че българският народ се пробужда и осъзнава, че може да сбъдне своя огромен потенциал само в правова държава, в която законът важи за всички. Вярвам, че всички заедно ще защитим своите граждански и социални права, ще изведем България на пътя на демокрацията, просперитета и благоденствието", каза Радостин Василев.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
