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Как машините за гласуване ще изчислят "потвърдените гласове": Анализ на експерти за последните промени в Изборния кодекс

26 август 2026, 7:44 часа 641 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Как машините за гласуване ще изчислят "потвърдените гласове": Анализ на експерти за последните промени в Изборния кодекс

С последните промени в Изборния кодекс беше въведено едно понятие, което не беше изяснено - какво означава "потвърдени гласове" от машинното гласуване. Това заяви бившият председател на ЦИК Александър Андреев пред bTV. Според него, за да може този израз да има ясна и конкретна цифра, това означава, че всеки един от елементите на машината да работи и че контролните разписки съответват на гласовете в паметта на машината. Още: "Колкото по-малки са секциите, толкова по-големи са проблемите": Общественият съвет на ЦИК иска машинно гласуване именно в селата

Защо се ремонтира Изборният кодекс в последния момент?

Снимка: БГНЕС

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Той запита какво ще се случи, ако машината спре и има отпечатване на половинката от разписката. "Разписването в методическите указания не е достатъчно, защото в последния момент се сменят членове на Секционните избирателни комисии (СИК). Да, ще има сертифициране на членовете на СИК, но Изборният кодекс не трябва да бъде сменян в последния момент", каза Андреев. 

По думите на бившия председател на ЦИК профилактиката трябва да гарантира, че машините за гласуване ще работят нормално на изборите за президент и вицепрезидент и избирателите ще могат да проведат успешно правото си на глас. 

Ива Лазарова, изпълнителен директор на Института за развитие на публичната среда посочи, че вече е пусната обществената поръчка за информационна и разяснителна кампания за президентските избори. Тя очаква и хронограмата за изтеклата гаранция на машините за гласуване. 

"Сроковете са много кратки и трябва да видим стъпки в насока действие за президентските избори - всичко да бъде направено навреме", посочи Лазарова.

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Тя призова ЦИК да успокои обществото, че старите проблеми с машинното гласуване ще бъдат разгледани и ще се потърси тяхното разрешаване. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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