23 години по-късно: Снимат продължение на "Как да разкараш гаджето за 10 дни"

Повече от 20 години след излизането на оригиналната хитова романтична комедия "Как да разкараш гаджето за 10 дни", се работи по създаването на дългоочаквано продължение на филма, съобщи "Би Би Си". Звездата от първия филм Кейт Хъдсън е готова да влезе в ролята на продуцент, добавя медията.

Филмовото студио "Парамаунт" работи по продължението на филма, като процесът е на "много ранен етап", казват източници пред американски медии и допълват, че както Хъдсън, така и Матю Макконъхи биха могли да се превъплътят отново в ролите си от първия филм.

В "Как да разкараш гаджето за 10 дни" Хъдсън изигра журналистка на име Анди, която прави проучване за статия относно съвременните срещи. Тя убеждава шефа си, че може да накара един мъж да я изостави в рамките на 10 дни. Междувременно героят на Матю Макконъхи - Бенджамин - се хваща на бас с шефа си, че може да накара всяка жена да се влюби в него, като негова цел е именно Анди.

Очаквано продължение

Хъдсън ще продуцира продължението заедно със Стейси Шер, която стои зад хитове като "Криминале" и "Матилда".

По онова време "Как да разкараш гаджето за 10 дни" спечели близо 180 милиона щатски долара в световния боксофис.

Жълтата копринена рокля на Carolina Herrera, с която Хъдсън се появява към края на филма, се превърна в една от най-обсъжданите модни визии в съвременното кино. Лентата се вписва в актуалната в Холивуд тенденция за носталгични продължения. Подобен пример е "Дяволът носи Прада 2", който излезе 20 години след оригинала и в който главното действащо лице отново е служителка в списание на име Анди - в ролята Ан Хатауей.

През 2024 г. Макконъхи сподели пред списание "Пийпъл" спомени от първата си среща с Хъдсън преди началото на снимките: "Веднага си паснахме. Започнахме да се закачаме, да се шегуваме добронамерено и се смеехме много. Имаше някаква луда "рок енд рол" химия помежду ни, сякаш си казахме: "О, това ще бъде страхотно забавление!". Мисля, че точно затова ме избраха за ролята и поради тази причина нещата между нас се получиха толкова добре."

Източник: бТА