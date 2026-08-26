Ако искате истинска защита от кибератаки, обучете служителите си

Шефът ви изпраща гласово съобщение на телефона. На важна среща е и спешно му трябват данните за достъп до затворена клиентска платформа, изисква да му пратите и друга чувствителна информация, без да коментирате с колегите. Като един отговорен служител, му изпращате всичко веднага. Десет минути по-късно вътрешните ви системи са атакувани от киберпрестъпници, а лични данни на клиентите ви са компрометирани.

Това не е сценарий на екшън филм, а истинска история. Новите кибератаки, подпомогнати от развитието на изкуствения интелекст, стават все по-изобретателни и убедителни. И най-често успяват заради неинформирани, неподготвени, необучени хора в екипа, които не могат да ги разпознаят. Проблемът се подценява от организации, които вярват, че е достатъчно да си купят най-модерните защитни стени, или DDoS защита, или облачно решение, за да се предпазят от пробиви в киберсигурността.

Технологиите обаче не могат да заменят хората, които в днешно време трябва да могат да разпознават злонамерени съобщения, фалшиви QR кодове или манипулирани телефонни обаждания. И неслучайно част от изискванията на европейската директива NIS2 и българския Закон за киберсигурност е екипите на организациите да преминават регулярни обучения за новите киберзаплахи и начините за справяне с тях.

Тук на помощ идва Vivacom, с цялостен подход към киберсигурността.

В него технологиите, управлението на процесите и обучението на екипите вървят ръка за ръка. Телекомът вече дава още по-голяма добавена стойност с обновените си обучителни програми, които са разработени съвместно от специалистите по киберсигурност на Vivacom и експертите на компанията в областта на дигиталното обучение. Заедно те прилагат ефективни методи за усвояване на знания.

“Киберсигурността вече не е отговорност само за IT отделите. Всеки служител има роля в защитата на организацията, в която работи, защото човешкият фактор често е първата линия на защита срещу съвременните кибератаки. Именно затова създадохме програма, която съчетава експертизата на специалистите по киберсигурност на Vivacom с удобен и лесен за внедряване обучителен модел за бизнеса. Така помагаме на компаниите да изградят устойчиви навици за сигурност, да намалят риска от човешки грешки и да отговорят на новите регулаторни изисквания, свързани с NIS2“, каза Никола Гечев, директор “Корпоративни продажби” във Vivacom.

Така най-важното експертно съдържание достига до клиентите в ангажиращ, динамичен и лесен за ползване формат. Освен началното обучение, програмата на Vivacom включва редовни бюлетини с актуални заплахи, както и опреснително обучение всяка година. А резултатът е, че хората се научават да разпознават рисковете и да реагират правилно при съмнителни ситуации.

За разлика от стандартните теоретични обучения,

курсовете по киберсигурност на Vivacom залагат на примери от всекидневната работа с клиентите и заплахите, с които те се сблъскват. Тази техническа експертиза е допълнена от Учебния център на компанията, който има дългогодишен опит в разработването на обучения. В подготовката участват и дигитални и маркетинг експерти, за отлично потребителско изживяване. Така сложната тема за киберсигурността се превръща в лесно разбираемо съдържание, което е полезно на служители с различни нива на техническа компетентност – и дори за хора без никаква ИТ подготовка.

За да задържи вниманието на участниците в обученията, Vivacom използва кратки, динамични модули, които комбинират видео съдържание, интерактивни елементи, тестове и практически упражнения по реални казуси. Обученията са онлайн, но създават усещане за присъствен курс, който увлича и ангажира от началото до края.

А за почти всички организациите е огромно предимство, че фактически екипът на Vivacom организира всичко.

„Нашата услуга е изцяло управлявана. Целта ни е да улесним бизнеса, който иска да повиши нивото си на киберустойчивост, без да поема допълнителни административни разходи и без да натоварва вътрешните си екипи. Тя включва онлайн курс по киберсигурност, регулярни бюлетини и годишно опреснително обучение, базирани на видео уроци, интерактивни елементи, тестове и практически упражнения ”, коментира Митко Колев, старши мениджър “Учебен център” във Vivacom.

Това е особено ценно за малкия и среден бизнес, който си спестява разходи за своя инфраструктура за електронно обучение, при все че трябва да отговаря на изискванията за киберсигурност също толкова, колкото и големите организации.

Успешно преминалите курса на Vivacom получават сертификат, а клиентът може да се отчете пред органите, които проверяват за изпълнение на законовите изисквания за киберсигурност, по всяко време. Без излишна бюрокрация, без допълнително административно натоварване – с пълното съдействие от екипа на Vivacom.

Удобство е също, че обученията могат да бъдат заявени както самостоятелно, така и като част от по-широко решение, включващо услуги и технологии за цялостна защита.