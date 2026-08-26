Капанът щракна: С нов указ Путин отвори вратата за масов грабеж

На 24 август Владимир Путин подписа нов указ, с който предприятия от критичната инфраструктура в Русия могат временно да минат под управление на държавата, ако собственикът не е осигурил достатъчна защита за тях, включително срещу дронове. Указът е формулиран доста мъгляво като предписва държавата да поеме управлението на такива обекти, когато собствениците им:

не са предприели необходимите мерки за сигурност или са ги предприели със закъснение;

не са изпълнили изискванията на властите за сигурността на обекта;

са създали заплаха за безопасността и нормалната им работа, включително чрез неефективни мерки за противодействие на атаките с дронове;

не са възстановили или са забавили възстановяването на работата на обекта след атака.

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При това обхватът на предприятията, които могат да попаднат под мярката, е много широк и включва обекти от:

горивно-енергийния комплекс;

енергетиката;

промишлеността;

телекомуникациите и съобщенията;

комуналната инфраструктура;

транспорта;

логистиката;

както и други обекти, които имат особено значение за сигурността и икономическата стабилност на Русия.

Тоест това включва рафинерии, складове, логистични центрове, заводи и фабрики, но не само те, а и всякакви други обекти, за които, според властите, не са взети достатъчно мерки.

Какво означава "временно управление"?

Това е една от най-интересните части в указа. Защото временният управляващ, бил той "Росимущество" (Федералната агенция за управление на държавната собственост) или друго лице, определено от правителството, получава правомощията на собственика върху целия обект или върху част от активите му. Но указът не определя конкретен максимален срок на това управление - срокът се определя по преценка на властите, а каква ще е преценката кой би могъл да каже.

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Първият вицепремиер на Русия Денис Мантуров вече побърза да заяви, че това не е национализация и че формално собствеността не се променя. Той "успокои", че става дума за временно "включване на държавата в управлението за решаване на конкретни проблеми със сигурността", както го цитира ТАСС на 25 август. Мярката "няма да се прилага масово" и решенията за нея ще се вземат "на най-високо управленско ниво", каза още Мантуров. Временният управляващ, назначен от държавата, ще може да използва имуществото, но няма да може да го продава.

"Реки от сълзи ще се леят"

По този повод известният общественик Александър Невзоров вече коментира в телеграм канала си, че сега собствениците на "предприятия, фабрики, заводи и заводчета, пекарни, шивашки ателиета, медицински заведения и други", които не са се сдобили своевременно със системи за ПВО "Тор", С-300 и С-400 и с тежки картечници ЗСУ (Шилка), ги очаква изненада. Техните предприятия могат лесно да бъдат прехвърлени под управлението (като начало) на "Росимущество", а по-нататък не се знае, казва Невзоров.

Документът е "хитър" и "подъл", продължава той, защото "неясната му формулировка позволява на всеки да обяви каквото и да е за "обект на критична инфраструктура" - от корпорация до магазин за понички".

"По същество този указ дава зелена светлина за преразпределението на собствеността в цялата Руска федерация. Реки от сълзи ще се леят сега от онова простолюдие, което вярваше в светостта на движимото и недвижимото имущество. Войната и бомбардировките са перфектното извинение. (...)

Указът на Путин позволява да започне спокойно разграбване по най-удобния за Кремъл начин. Няма смисъл да се опитвате да се съпротивлявате. На руския райх му писна да проси милиарди от своите дебелобузи бандити. Защо му е да се занимава? Като така или иначе всичко може да бъде плячкосано, без досадни чаени партита в Кремъл и сърдечни речи за отечеството в опасност (Невзоров има предвид случаи, когато Владимир Путин очакваше от руските олигарси да дарят пари за войната - конкретно например, на 26 март 2026 г. след конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите той проведе закрита среща с представители на едрия бизнес и поиска от тях да направят "доброволни вноски" в руския бюджет, които да подпомогнат финансирането на войната - бел. ред.)."

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Автор: Елена Страхилова