Владислав Панев и Трайчо Трайков правят нова партия, въпроси около ПП-ДБ

Бившият съпредседател на "Зелено движение" и бивш член на председателския съвет на "Демократична България" Владислав Панев основава нова партия. Съучредител е и настоящият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков. Формацията ще носи името "Ускорение" - същото като идейния клуб, който Панев създаде преди около две години. Новината потвърди самият той пред "Клуб Z". Учредителното събрание се е провело на 7 март, като Трайков не е присъствал заради позицията си в настоящия служебен кабинет на Андрей Гюров. Панев пък е бил избран за председател.

""Ускорение" ще е в десния политически спектър“, каза пред "Клуб Z" Владислав Панев. "Според мен политиката в България върви в много популистка посока и съответно има нужда от повече сила в дясното пространство. В момента сътрудничим с ДСБ (една от партиите в ПП-ДБ). На тези избори ще е така – съединението прави силата“, допълни той.

Владислав Панев е кандидат за депутат от ПП-ДБ

Бившият депутат от "Демократична България" в същото време е кандидат за народен представител от ПП-ДБ за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Той е втори в листата на коалицията в Хасково и четвърти в Пловдив-град.

Трайчо Трайков

В „Ускорение“ влиза и още един кандидат-депутат на ПП-ДБ. Илина Мутафчиева води листата в Търговище. И тя е бивш депутат, също от „Зелено движение“, което през 2024 г. се отцепи от ПП-ДБ.

Документите на партия "Ускорение" все още не са внесени за съдебна регистрация. Преди това трябва да бъдат събрани подписите на поне 2500 партийни членове, гласи законът.

"Сега партията е на "стендбай", защото основна цел е доброто представяне на парламентарните избори на коалицията ПП-ДБ. Оттам нататък вече ще мислим и за "Ускорение"", добави Панев.

Партията има представители на различни етноси, както и на българи от Западните покрайнини, гласи още дадената от него информация.