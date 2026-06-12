Все още има какво да дадем на Украйна: Бивш военен министър открехна вратата какво сме дали досега

"По темата за военната помощ за Украйна мога да кажа, че дадохме доста от това, което можем да дадем. Самото решение на Народното събрание и това, което сме предоставили на Украйна, е само до излишни свръхзапаси, негодни апаратури и боеприпаси с отпаднала необходимост". Това заяви бившият министър на отбраната Атанас Запрянов пред БНТ. Още: Военният министър каза причината защо няма да има военен парад на 6 май

Той изтъкна, че всички пакети, предоставени на Украйна са с компенсаторни суми. През 2025 г. България получи няколко стотин милиона лева, като компенсационни суми за военната помощ за Украйна, отчете Запрянов.

Бившият военен министър отбеляза още, че България е получила и близо 200 млн. евро за оказаната военна помощ на Украйна. "Всички тези средства са използвани за модернизацията на въоръжените сили, но тези средства се получават в държавния бюджет и се управляват от Министерство на финансите", посочи Запрянов.

Според него все още има неща, които могат да бъдат предоставени на Украйна. Какво точно обаче, бившият министър на отбраната отказа да изброи.

Какво е плащано за армията досега?

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Запрянов коментира и въпроса около авансовите плащания във военното ведомство. По думите му банковите гаранции за авансовите плащания в Министерство на отбраната имат всички печати и подписи, като касаят и вътрешната сигурност на самите банки.

"Не сме работили с едни и същи фирми, а умишлено, след като прокуратурата пое случая, не сме говорили за кои фирми и за кои банки става въпрос", коментира още бившият военен министър. И увери, че не е плащал повече от 30% авансови плащания като министър на отбраната.

От думите му стана ясно още, че в периода 2022-2023-2024 г. се е случвало авансови плащания да са били правени от предишни кабинети, като са се предоверявали на документите на фирмите.

"Ние това сме го разкрили и сме го подали на прокуратурата като проблем с авансовите плащания. Няма замесени служители на Министерство на отбраната в изплащането на 100% авансови плащания по договорите", подчерта още Атанас Запрянов.

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