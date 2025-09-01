Въпреки самочувствието на мнозинството: "Властта не е по масовия вкус. Може да се появи искра"

"Борисов вече отдавна се е определил, сега ще трябва сините, либералите да се определят. В ПП-ДБ се търси нюанс - за пакетиране на Борисов и Пеевски или за евентуална колаборация с Борисов. Те ще трябва да решат включително въпроса ще имат ли собствен кандидат на изборите за президент. Техните гласове могат да се окажат много решаващи на балотажа, защото обикновено не стигат до балотажа – "по-нишови са, по-бутикови". Това коментира пред БНР политологът и социолог от агенция "Мяра" Първан Симеонов.

"Протести, вотове на недоверие, политически интриги. Отвъд вечното питане ще има ли избори, всичко ще бъде подчинено на главната тема в идната една година – президентските избори", казва той и посочи, че политическият процес ще се развива около две политически крила - едното около Пеевски и Борисов (управляващото мнозинство) и другото - около Румен Радев като опозиция.

"Главният въпрос е ще бъдат ли тези президентски избори нещо като референдум за властта и нейните действия." Докато опозициите са несъбираеми, властта може да е стабилна. Ако загуби президентските избори обаче, тя ще получи ясен знак за обществената оценка, смята Симеонов. По думите му, ако всички протести се обединят, могат да разтресат нещата, но двете опозиции – произточната и прозападната, не могат да се обединят и това прави властта математически несваляема. "Тези протести досега укрепват властта."

В България трайно се създава усещането, че няма с кого да се ротира властта, подчерта Първан Симеонов. "Големият въпрос ще бъде кой ще е кандидатът за президент на управляващия микс." Не е изключено да се стигне и до социални напрежения, защото е много изтъняло общественото доверие към този властови модел, който не се е прелигитимирал и не се е очертала нова голяма алтернатива, изтъкна Първан Симеонов.

Може да се окаже, че в един момент изключително много дразни този модел, който е толкова изхабен, а сега белязан и от възхода на Пеевски, допуска политологът.

"Това с еврото вероятно ще бъде пакетирано с увеличение на цените. Събират се много елементи. Навсякъде около нас (в съседните държави - бел. ред.) имаше масови протести и голяма част от тези протести започнаха от някакъв ненадеен повод – трагичен инцидент. Това тягостно усещане може да доведе до внезапни пробиви. Събират се знаци, които подсказват, че властта не е по масовия вкус и някъде може да се появи искра."

