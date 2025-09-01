Войната в Украйна:

Въпреки самочувствието на мнозинството: "Властта не е по масовия вкус. Може да се появи искра"

01 септември 2025, 13:10 часа 281 прочитания 0 коментара
Въпреки самочувствието на мнозинството: "Властта не е по масовия вкус. Може да се появи искра"

"Борисов вече отдавна се е определил, сега ще трябва сините, либералите да се определят. В ПП-ДБ се търси нюанс - за пакетиране на Борисов и Пеевски или за евентуална колаборация с Борисов. Те ще трябва да решат включително въпроса ще имат ли собствен кандидат на изборите за президент. Техните гласове могат да се окажат много решаващи на балотажа, защото обикновено не стигат до балотажа – "по-нишови са, по-бутикови". Това коментира пред БНР политологът и социолог от агенция "Мяра" Първан Симеонов.

"Протести, вотове на недоверие, политически интриги. Отвъд вечното питане ще има ли избори, всичко ще бъде подчинено на главната тема в идната една година – президентските избори", казва той и посочи, че политическият процес ще се развива около две политически крила - едното около Пеевски и Борисов (управляващото мнозинство) и другото - около Румен Радев като опозиция.

Още: Изпитанията пред Пеевски и Борисов: Списък на трусовете, които идват за властта

"Главният въпрос е ще бъдат ли тези президентски избори нещо като референдум за властта и нейните действия." Докато опозициите са несъбираеми, властта може да е стабилна. Ако загуби президентските избори обаче, тя ще получи ясен знак за обществената оценка, смята Симеонов. По думите му, ако всички протести се обединят, могат да разтресат нещата, но двете опозиции – произточната и прозападната, не могат да се обединят и това прави властта математически несваляема. "Тези протести досега укрепват властта."

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Actualno.com

Мнозинството

Още: "Избори няма да има, докато Борисов и Пеевски не разпределят едни 5 милиарда лева" (ВИДЕО)

В България трайно се създава усещането, че няма с кого да се ротира властта, подчерта Първан Симеонов. "Големият въпрос ще бъде кой ще е кандидатът за президент на управляващия микс." Не е изключено да се стигне и до социални напрежения, защото е много изтъняло общественото доверие към този властови модел, който не се е прелигитимирал и не се е очертала нова голяма алтернатива, изтъкна Първан Симеонов.

Може да се окаже, че в един момент изключително много дразни този модел, който е толкова изхабен, а сега белязан и от възхода на Пеевски, допуска политологът.

"Това с еврото вероятно ще бъде пакетирано с увеличение на цените. Събират се много елементи. Навсякъде около нас (в съседните държави - бел. ред.) имаше масови протести и голяма част от тези протести започнаха от някакъв ненадеен повод – трагичен инцидент. Това тягостно усещане може да доведе до внезапни пробиви. Събират се знаци, които подсказват, че властта не е по масовия вкус и някъде може да се появи искра."

Още: За трагедията в Несебър и безводието: Премиерът с нови мерки и заповеди с неясен изход, срокове и отчетност

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Първан Симеонов кабинетът Желязков 51 Народно събрание
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес