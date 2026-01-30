Бащата на Кирил Петков: Пратиха го на скенер във Варна, за да докаже, че не е наркоман

Бащата на бившия премиер Кирил Петков - Петко Петков, заяви във Facebook, че съдът е разпоредил синът му да бъде изпратен във Варна за скенер на мозъка. По думите му изследването трябвало да установи наличие на изменения, които да служат като доказателство по делото за клевета, заведено от Кирил Петков срещу санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"Днес съдът изпраща Кирил във Варна. За скенер на мозъка. За да се види дали има изменения. Доказателство дали е употребявал наркотици. Вече му направиха кръвни тестове. И тестове на косата. Те доказаха, че никога не е употребявал. Изпращат го във Варна. По презумпция, че познава лекари в София", написа Петко Петков.

От Софийския районен съд, където се разглежда делото, отрекоха пред репортер на Аctualno.com да е постановявано изпращане на Кирил Петков за скенер на мозъка. Оттам уточниха, че по искане на ответника е назначена комплексна психиатрична и психологична експертиза, но вещите лица не са от Варна.

Делото

Гражданското дело, заведено от Кирил Петков срещу Делян Пеевски, е с материален интерес от 5000 лева и е свързано с публични твърдения, че Петков е бил под въздействието на наркотици.

Още през декември 2024 г. Петков обяви намерението си да съди Делян Пеевски и Делян Добрев заради внушения, че е употребявал наркотични вещества при разпореждането за ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. В крайна сметка дело беше заведено само срещу Пеевски, за което Петков съобщи публично през април миналата година.

Тогава Петков заяви, че е преминал т.нар. троен тест за наркотици – кръв, урина и коса – във ВМА, като резултатите са били отрицателни. "Този тест дава най-дългия възможен период и доказва, че не съм употребявал подобни субстанции", написа той. В отговор Делян Добрев коментира, че тестът не дава информация за състоянието на Петков към момента на събитията през март 2022 г., а само за период месеци след това.